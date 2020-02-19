Trend Micro обновляет партнерскую программу для региона AMEA

19 февраля 2020 г., 10:25

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Компания Trend Micro сообщила о старте обновленной партнерской программы для региона AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка). В основе этой программы – сразу несколько важных инициатив, которые помогут партнерам компании увеличить прибыль, получить новые каналы поступления доходов и более тесно взаимодействовать с Trend Micro. Также ключевой частью партнерской программы станет максимальная клиентоориентированность.

Среди главных новшеств программы:

бо́льшие рентабельность и прибыльность, обеспечиваемые за счет применения обновленной схемы предоставления скидок на основе регистрации контрактов, стимулирования продаж и продвижения продукции для партнеров и дистрибьюторов всех уровней, а также использования новых схем скидок для «золотых» и «платиновых» партнеров;

клиентоориентированный подход: предполагающий внедрение субсидируемых компанией и тщательно подобранных NFR-комплексов (not-for-resale – «не для перепродажи») продуктов Trend Micro, которые помогут партнерам решить актуальные для клиентов проблемы в сфере кибербезопасности;

обучение сотрудников, а именно: бесплатные тренинги на базе TRENDs Campus – новой инициативы Trend Micro для партнеров компании, целью которой станет повышение уровня технической подготовки сотрудников и их ознакомление с современными трендами в сфере ИБ, актуальными решениями Trend Micro и искусством поиска новых бизнес-возможностей;

более тесное сотрудничество, предполагающее использование целого комплекса современных инструментов, включая обновленный портал для партнеров, новое мобильное приложение и панель для мониторинга бизнес-аналитики, которые помогут наладить взаимодействие между партнерами и компанией.

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