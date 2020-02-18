IBM анонсировала обновление модельного ряда СХД

18 февраля 2020 г., 17:25

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Как сообщила компания МУК, официальный дистрибьютор IBM, этот производитель провел обновление моделей начального уровня IBM FlashSystem 5010 и IBM FlashSystem 5030, ранее известных как Storwize V5010E и Storwize V5030E.



Это гибридные флеш-системы, которые поддерживают функциональность программного обеспечения для виртуализации IBM Spectrum Virtualize и аналитическую платформу управления данными Storage Insights.



Отмечается, что системы хранения FlashSystem 5000 дают возможность внедрить современные технологии и сделать их доступными для предприятий любого масштаба.



Модели IBM Storwize 5100, 7000, 9100 эволюционировали в новый модельный ряд FlashSystem 5100, 7200, 9200. FlashSystem – это мощные, экономичные решения в форм-факторе 2U, сочетающие в себе быстродействие флеш-памяти и технологии NVMe. Решение IBM Spectrum Virtualize, поддерживающее работу с облачными платформами, применяется совместно с IBM FlashSystem для обеспечения согласованного управления данными, содержащимися в локальной системе хранения и общедоступном облаке.



Во всех новых продуктах, помимо FlashSystem 5010 и FlashSystem 5030, поддерживается технология IBM FlashCore, позволяющая использовать носители объемом до 38,4 ТБ. Данные накопители уникальны тем, что используют аппаратную компрессию данных на самом носителе, тем самым повышая производительность СХД и снижая нагрузку на процессор. Также доступна технология энергонезависимой памяти Storage Class Memory (SCM), которая по производительности в несколько раз превосходит стандартные SSD-накопители и обеспечивает гораздо более низкие задержки и высокий эксплуатационный ресурс.

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