Dell Technologies Forum - зарезервируйте 16 ноября! 

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Лучшие решения в истории человечества рождались в следствии обмена ценным практическим опытом. Виртуальный Dell Technologies Forum, который пройдет 16 ноября, полностью соответствует этой идее, ведь тесное сотрудничество работников Dell, партнеров компании и пользователей способно ускорить процесс цифровой трансформации в разы.
Всего через две недели вы сможете узнать о том, как Dell Technologies прокладывает путь к нашему общему цифровому будущему.
Ознакомьтесь с вдохновляющими докладами, среди которых речь Майкла Делла, генерального директора Dell Technologies и выступление специального гостя – Мика Хаккинена, многоразового чемпиона мира, участника гонок Формулы-1 от команды McLaren.
Узнайте о новейших IT-тенденциях, информация о которых позволит вашей организации опередить конкурентов, оптимизировать расходы и увеличить прибыль!
Посетите сессии с GM, на которых вы узнаете о специфике местного рынка, и участвуйте в дискуссиях с ключевыми экспертами компании в режиме реального времени.
Станьте частью процесса IT-трансформации, приобщаясь к презентации новейших инновационных, интеллектуальных и гибридных цифровых решений от семьи компаний Dell Technologies.
Раскройте ценность своих данных вместе с оптимизацией их хранения и современными облачными технологиями. Создайте гибкое гибридное рабочее место, чтобы работать, творить и учиться, где бы вы не находились. Узнайте, как новое поколение серверов PowerEdge изменяет наше представление о возможностях искусственного интеллекта и раскрывает потенциал граничных вычислений.
Побывайте на настоящем концерте вместе с рок-звездой Джоном Бон Джови.
Участие в этом масштабном мероприятии бесплатно, требуется лишь зарегистрироваться.
Будущее технологий уже рядом.
Давайте объединим усилия для ускорения инноваций!
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