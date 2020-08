Главная » Статьи Dell EMC VxRail: обновление 2020 Автор – Леонид Бараш , 15 августа +11

голос Tweet Семейство программно-аппаратных комплексов Dell EMC VxRail упрощает развертывание виртуализированных приложений. Оно выполняется на 73% быстрее по сравнению с традиционной инфраструктурой. Кроме того, VxRail позволяет использовать инновационные возможности платформ Dell EMC PowerEdge и VMware vSAN для прогнозируемого развития среды VMware с невероятно высокой окупаемостью инвестиций — 619% за пять лет. Программно-аппаратные комплексы VxRail предлагаются в достаточно широком разнообразии конфигураций, обеспечивающих предсказуемую производительность для любых сценариев использования гиперконвергентной инфраструктуры (HCI). Компания Elcore UA, авторизованный дистрибьютором и партнер Dell EMC, организовала вебинар, на котором ее ведущий консультант, Юрий Саблий, представил детали про обновление VxRail. Этот продукт является частью масштабного портфеля гиперконвергентных решений Dell EMC, который сформировалось в начале 2013 г. Главной здесь является линейка на основе технологий vSAN. Структура портфеля продуктов Dell EMC Линейка VxRail была запущена в феврале 2016 г., и с тех пор продажи непрерывно возрастали, при этом устройства имели самые разные применения. В большинстве сценариев это все же основная инфраструктура: ЦОД, платформы для новых приложений и в качестве замены трехуровневых инфраструктур (с отдельной вычислительной подсистемой, выделенной подсистемой хранения и сетевой инфраструктурой). Однако сегодня начинают просматриваться все больше вариантов использования VxRail: для краевых вычислений, в корпоративном ядре и в облаке, в филиалах и на удаленных площадках. Сфера использования VxRail постоянно расширяется Но ещё раньше, прежде чем появились небольшие, вплоть до двухузловых, конфигурации, наблюдался рост в сегменте розничных продаж и дистрибуции. Есть примеры клиентов более чем с 3 тыс. узлов в их распределенных средах. Также с момента запуска в марте прошлого года VMware Cloud over VxRail все чаще начали открываться сделки в VMware Cloud Foundation (VCF). В продолжение VCF примерно с августа прошлого года было запущено функционирование VMware PKS для VxRail. Это позволяет запускать контейнеры и Kubernetes поверх VxRail. VMware и Pivotal объявили о том, что контейнерная служба Pivotal Container Service станет доступной для заказчиков и желающих внедрить Kubernetes на корпоративном уровне. PKS — это специализированное решение для применения Kubernetes на предприятиях и у операторов связи. Что важно, PKS стало возможным внедрить в собственном ЦОД. В итоге, вместе с vCloud Fabric это открывает все больше различных применений. С точки зрения рынка, это более 6 тыс. клиентов, а ежегодная выручка приближается к 2 млрд. долл. Количество же узлов превышает 7 тыс. Такие результаты были достигнуты всего за четыре года. Что же такое VxRail? Это платформа, называемая HCI VMware Appliance, с интегрированным vSAN. С прошлого года имеется возможность самостоятельного выбора заказчиком типа vSAN. На сейчас это все типы: от стандарта до уровня Enterprise Plus. Верхний уровень платформы — это Cloud Foundation. Он позволяет легко расширять инфраструктуру с помощью полного стека VMware. Средства управления vCenter поставляются с каждым кластером VxRail Appliance. Поверх ПО VMware добавляется VxRail Manager, с помощью которого выполняется автоматизация и оркестрация многих функций, которые обычно требуются заказчику в среде HCI. Например, для уже установленной инфраструктуры это добавление дополнительных узлов и расширение дисковых ресурсов. С точки зрения оповещений о событиях, то все они направляются на VxRail Manager. В прошлом году была реализована возможность доступа к VxRail Manager через API. Так что все особенности и функции VxRail Manager теперь доступны через RESTful API. Это означает, что предлагается некий plugin для vCenter для управления всей инфраструктурой. Также в прошлом году фактически был представлен продукт VxRail ACE (Analytical Consulting Engine) — движок для аналитики и внутреннего консалтинга. Это платформа для централизованного сбора и анализа данных с использованием MО и ИИ. Она дает немного другой способ взаимодействия с VxRail, предоставляя больше возможностей для управления инфраструктурой. Есть также дополнения по защите данных, которые можно включить в VxRail. Перейдя к оборудованию, докладчик представил модельный ряд VxRail. Он состоит из пяти серий узлов: G, E, P, V и S, отличающихся своими возможностями. Модельный ряд VxRail Наиболее популярная начальная серия G сбалансирована по производительности и стоимости и подходит для большинства задач общего назначения. Узлы начального уровня, серия Е, предназначены для удаленных офисов или для условий ограниченного пространства. В серию Р входят высокопроизводительные узлы, оптимизированные для высоких нагрузок, например, для обработки БД. Узлы серии V подходят для инфраструктуры виртуальных столов (VDI). Что касается серии S, то это узлы с высокой плотностью накопителей. VxRail поддерживает широкую номенклатуру накопителей, от разнообразных дисковых массивов до SSD и новейших высокоскоростных NVMe. Процессорная платформа построена на втором поколении процессоров Intel Scalable из семейства с кодовым названием Cascade Lake. Они характеризуются аппаратной защитой от уязвимостей, выявленных в предыдущем поколении. Технология позволяет выпускать чипы с большим количеством ядер — до 56 штук. В качестве будущего альтернативного варианта для VxRail рассматриваются процессоры AMD EPYC. Правда, VMware внесла лицензионные ограничения: максимум 32 ядра на чипе, если больше, то двойная стоимость. Далее докладчик перешел к новинкам 2020 г., которые включают не только аппаратные платформы, но и новые версии VMware vCenter. Так, в декабре была запущена версия микрокода 4.74, и первое, что было реализовано, это возможность использовать диски NVMe не для кэша, а для увеличения емкости на пулах хранения на узлах серии Е. Таким образом, добавляя диски NVMe, можно добиться повышения производительности. Наряду с накопителями NVMe, была также предоставлена возможность использования сетевых карт 100 GbE. Была представлена еще одна аппаратная платформа высокопроизводительной Р-серии VxRail P580N (All NVMe) с новым форматом процессорных гнезд. Это четырехпроцессорный узел, базирующийся на платформе PowerEdge 840 с большими возможностями расширения как памяти, так и процессоров. Основной сценарий использования, который предлагается производителем, это in-memory DB, такие как SAP HANA, Oracle и т.п. Итак, есть две новые аппаратные платформы VxRail, но с некоторыми ограничениями. Так, например, нельзя преобразовать существующие платформы All Flash в устройства с NVMe. Также компания не будет поддерживать смешанные кластеры. При запуске новых платформ было анонсировано несколько вещей. Это диски большей емкости для всех систем, кроме NVMe. В частности, были удвоены емкость SSD и размеры жесткого диска в серии S, появилась поддержка GPU NVIDIA T4 на системах серии Е и шпиндельных устройствах, правда, с ограничением до двух карт. Все узлы VxRail поддерживают сетевую карту Mellanox CX 100 GbE PCIe. Среди новинок ПО — обещанная консоль управления vCenter от VMware. Она позволяет получить более глубокое физическое представление в самом vCenter. Далее, в прошлом месяце VMware объявила о выпуске платформы виртуализации vSAN 7.0 с новыми интересными возможностями. Они включают интеграцию с vSphere Lifecycle Manager (vLCM) для обновления кластеров, службы Native File Services for vSAN и развертывание приложений с использованием Enhanced Cloud Native Storage. Планировщик ресурсов DRS теперь может отслеживать, что виртуальная машина находится на определенном сайте во время процессов синхронизации между площадками. По окончании процесса синхронизации DRS перемещает машину на нужный сайт в соответствии с установленными правилами. Раньше в удаленных друг от друга кластерах vSAN можно было устанавливать защиту от сбоев только на отдельных виртуальных машинах за счет избыточной емкости в кластере. В результате на разных площадках настройки могут отличаться и появляться дисбаланс по доступной емкости и нагрузке по операциям ввода—вывода. vSAN 7.0 позволяет перенаправить поток ввода—вывода на менее загруженную площадку. Что касается NVMe, то здесь стала доступной функция «горячей» замены, что позволяет сократить время и процедуры обслуживания. На рынке vSAN 7.0 будет доступен в релизах Standard, Advanced, Enterprise и Enterprise Plus. Релиз Enterprise поддерживает разнесенный кластер с защитой от локальных сбоев, шифрованием Data-at-Rest и файловые службы, а Enterprise Plus предназначен для гиперконвергентных инфраструктур в издании vRealize Operations 8.0 Advanced.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации +11

голос Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также FSP начинает продвижение корпусов под собственным брендом • [13 августа] – Тимур Ягофаров

– Huawei IdeaHub – новый инструмент взаимодействия • [2 августа] – Тимур Ягофаров

– Dell EMC PowerStore созданы для новой эры • [17 июля] – КО

– Cisco Connect 2020 • [8 июля] – Леонид Бараш

– На [email protected] 2020 сыграли в «камень-ножницы-бумага» • [1 июля] – Тимур Ягофаров