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Дефицит чипов вынудил ухудшить прогноз поставок смартфонов

4 октября 2021 г., 15:45
Дефицит чипов вынудил ухудшить прогноз поставок смартфонов

Аналитики из Counterpoint Research ухудшили прогноз развития мировой индустрии смартфонов. Если ранее ожидалось увеличение поставок по итогам 2021 г. в размере 9% «YoY», до 1,45 млрд устройств, то обновленные цифры говорят о позитивной динамике в пределах 6%. Это, в свою очередь, приведет к отгрузке не более 1,41 млрд аппаратов.

Стремительное восстановление рынка после первых, задетых пандемией COVID-19 кварталов, привело к повышенному спросу со стороны OEM и вендоров на комплектующие. Как результат, во второй четверти 2021 г. некоторые участники рынка смогли обеспечить себя лишь 80% требуемых компонентов, в особенности полупроводниковыми изделиями. В третьем квартале года ситуация продолжила ухудшаться и — производители получали не более 70% требуемых чипов. Подобное развитие событий затронуло 90% индустрии и существенно повлияет на развитие отрасли во второй половине 2021 г. — нехватка процессоров, датчиков камер, DDI и PMIC будет все более ощутимой.

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