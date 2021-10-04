Philips выводит на рынок TWS-наушники Fidelio T1

4 октября 2021 г., 16:25

0

Tweet

Компания Philips объявила о появлении на рынке своих новых TWS-наушников Fidelio T1 премиального уровня, оснащенных двумя динамиками. А реализация в устройстве кодека LDAC призвано обеспечить беспроводной приём и воспроизведение аудио высокого разрешения.



Используемая в новинке пассивная звукоизоляция поднимает качество шумоподавления на ещё более высокий уровень. К этому добавляются удобная посадка и комфорт при долгом ношении.

Беспроводная связь Bluetooth 5.2 с технологией Google Fast Pair облегчает автоматический поиск и сопряжение наушников с устройствами на базе Android. Также доступна технология Push-to-talk, которая позволяет пользоваться голосовым помощником Google Assistant в режиме громкой связи.



Для Philips Fidelio T1 заявлено время автономной работы: с включённым шумоподавлением — 9 часов в режиме воспроизведения и ещё 25 часов при зарядке от переносного футляра, с отключённым — 13 и 35 часов соответственно. Полная зарядка занимает два часа, а всего 15 минут быстрой зарядки добавляют час воспроизведения.



Наушники будут доступны в чёрном или серебристом дизайне с матовой металлической отделкой наушников и вставками из экологично произведённой кожи шотландской компании Muirhead.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!