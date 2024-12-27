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Xiaomi намагається прискорити розвиток AI за допомогою кластера з 10000 GPU

27 декабря 2024 г., 17:35
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За повідомленням Jiemian News, компанія Xiaomi будує кластер, що складається з 10000 графічних процесорів, підкреслюючи тим самим свої значні інвестиції у великі моделі штучного інтелекту (AI). Команда розробників великих моделей, яка створена на початку цього року і має доступ до 6500 GPU, швидко масштабує свою інфраструктуру для підтримки цих зусиль.

Інсайдери розповіли, що проєкт реалізується вже кілька місяців, а ключову керівну роль у ньому відіграє генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun). Повідомляється, що він наголосив на стратегічній важливості фокусування на мобільних телефонах, а не на інших апаратних засобах, таких як окуляри, додавши, що Xiaomi «повністю присвячує себе» цьому напрямку.

У китайському ландшафті AI, що швидко розвивається, обчислювальні кластери з щонайменше 10000 GPU стали основною вимогою для розробки передових генеративних великих мовних AI-моделей (LLM). Масштабні обчислювальні потреби, пов'язані з навчанням і розгортанням LLM, змушують компанії вкладати значні кошти в інфраструктуру, забезпечуючи конкурентоспроможну продуктивність і масштабованість. Побудувавши кластер на 10000 GPU, Xiaomi націлена не тільки відповідати цьому базовому рівню, а й має наміри отримати стратегічну перевагу в AI-перегонах.

Згідно з відкритою інформацією, з моменту створення команди фахівців зі штучного інтелекту у 2016 році компанія Xiaomi за сім років розширила її вшестеро, збільшивши штат співробітників у суміжних галузях до більш ніж 3000 осіб. Наразі досвід Xiaomi в галузі AI охоплює такі сфери, як комп'ютерний зір, акустика, мова, НЛП, графи знань, машинне навчання, великі моделі та мультимодальні технології. Ці можливості поступово інтегруються в ключові сегменти бізнесу, включно зі смартфонами, автомобілями, AIoT і робототехнікою.

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