Фонд розвитку інновацій масштабує проривні технологічні проєкти

27 декабря 2024 г., 15:43

0

Tweet

Інновації та технології — фундамент цифрової держави та економічної стабільності України.

Як зазначають у Мінцифрі, Фонд розвитку інновацій, який об’єднує Український фонд стартапів та defense tech-кластер Brave1, став драйвером розвитку українських цивільних та оборонних технологічних компаній.

Фонд допомагає стартапам залучати інвестиції, знаходити партнерів і презентувати проєкти всьому світу.

Результати роботи Фонду за 5 років були презентовані на щорічному заході IDF Annual Meeting 2024.

Ключові результати роботи Фонду розвитку інновацій:

570 грантів на суму ₴423 млн видав Український фонд стартапів для запуску проривних стартапів

400+ грантів на ₴800+ млн видав Brave1 для оборонних розробок

€3,5 млн грантів залучили 125 українських стартапів у межах європейської ініціативи Seeds of Bravery

$84 млн зовнішніх інвестицій залучили українські технологічні компанії на 45 світових конференціях, участь у яких забезпечив Український фонд стартапів

Продовжуємо розвивати технологічний потенціал України в різних напрямах — від defense tech і govtech до ШІ та блокчейн. У фокусі роботи Фонду на 2025 рік — розвиток штучного інтелекту, defense tech, міжнародне співробітництво та участь українських стартапів у глобальних технологічних івентах.

Підтримуємо українські технологічні компанії та зміцнюємо статус України як світового хабу інновацій!

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора