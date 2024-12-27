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Фонд розвитку інновацій масштабує проривні технологічні проєкти

27 декабря 2024 г., 15:43
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Інновації та технології — фундамент цифрової держави та економічної стабільності України. 
 
Як зазначають у Мінцифрі, Фонд розвитку інновацій, який об’єднує Український фонд стартапів та defense tech-кластер Brave1, став драйвером розвитку українських цивільних та оборонних технологічних компаній. 
 
Фонд допомагає стартапам залучати інвестиції, знаходити партнерів і презентувати проєкти всьому світу.
 
Результати роботи Фонду за 5 років були презентовані на щорічному заході IDF Annual Meeting 2024.
 
Ключові результати роботи Фонду розвитку інновацій:
570 грантів на суму ₴423 млн видав Український фонд стартапів для запуску проривних стартапів
400+ грантів на ₴800+ млн видав Brave1 для оборонних розробок
€3,5 млн грантів залучили 125 українських стартапів у межах європейської ініціативи Seeds of Bravery
$84 млн зовнішніх інвестицій залучили українські технологічні компанії на 45 світових конференціях, участь у яких забезпечив Український фонд стартапів 
 
Продовжуємо розвивати технологічний потенціал України в різних напрямах — від defense tech і govtech до ШІ та блокчейн. У фокусі роботи Фонду на 2025 рік — розвиток штучного інтелекту, defense tech, міжнародне співробітництво та участь українських стартапів у глобальних технологічних івентах.
 
Підтримуємо українські технологічні компанії та зміцнюємо статус України як світового хабу інновацій! 

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

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