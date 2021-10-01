1 октября 2021 г., 11:10

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Переводу серверов на NVMe сильно мешает консерватизм пользователей. Еще можно понять тех, кто использует VMware ESXi – там нужен аппаратный HBA/RAID. Их жаль: конструкции Tri-mode RAID/NVMe SSD лишены смысла. В остальных ОС препятствий нет.

Как собрать RAID из NVMe SSD?

Непрерывную доступность данных можно обеспечить и без RAID – распределением блоков данных по узлам кластерной системы хранения, с помощью кодов избыточности или реплик. В автономном сервере без RAID не обойтись. Для NVMe SSD есть три варианта: программный, аппаратный, RAID on CPU (Intel VROC).

Аппаратные контроллеры RAID постепенно утрачивают свою роль центра управления данными. Во времена механических дисков они кроме прочего позволяли подтянуть производительность ввода/вывода. С переходом на SATA/SAS SSD продуктивность стала делом флэш-памяти, а на долю контроллеров осталось «прочее»: обработка отказов и восстановление данных. В эпоху NVMe и развитых ОС это рудимент, тормозящий дисковые обмены: любые RAID-контроллеры прогоняют данные через узкое горлышко 8-16 линий PCIe и стек SAS. За немалые деньги. Не для того придумывали NVMe, чтобы содержать посредников.

Интеловский VROC – программно-аппаратная реализация RAID с помощью блока VMD, интегрированного в процессоры Intel Xeon. Даже если не придираться к невыдающейся производительности, его не назовешь универсальным решением. Активируется VROC физическим ключом на материнской плате. Пока Intel была производителем SATA и NVMe SSD, ключи для «своих» SSD стоили дешево, для «чужих» - дорого. Спроса на VROC не было с его рождения, а теперь, после продажи флэш-производства Hynix, видимо уже и не будет.

Альтернатива? Программный RAID.

Все основные ОС умеют строить и обслуживать программные RAID на NVMe SSD.

Дайте дорогу данным.

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