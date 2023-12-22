Українські розробники створили комплекс тепловізійного спостереження «ЗІР Про»

22 декабря 2023 г., 17:45

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За заявою компанії Compass Engineering, яка спеціалізується з інженерної та ІТ-інфраструктури, створений її конструкторами комплекс «ЗІР Про» зараз активно використовується у виявленні противника. Зокрема він надає українським військовим перевагу над ворожим “Муром - П”, що надзвичайно важливо сьогодні.





На думку військових, які практично використовують «ЗІР Про», окрім технічних характеристик, система унікальна тим, що використовує технології нейромереж та штучного інтелекту для виявлення ворога, а також може розширювати свій потенціал завдяки модульності.





Окрім відеоаналітики, нагляду та моніторингу, система також може використовуватися для цілевказання повітряних, надводних та наземних цілей. Наразі цю систему вже активно використовують підрозділи Сил оборони.



“Дрони – це не єдине рішення в питаннях ідентифікації живої сили та техніки, тому, використовуючи наявні тактики технологічної війни, ми вирішили виготовити систему тепловізійного спостереження, яка буде сучаснішою, ніж засоби ворога”, - зазначає директор Compass Engineering Віталій Роздобутько.



Завдяки наявності також якісного оптичного сенсора із 50-кратним зумом забезпечується висока дальність спостереження, а тепловізійна камера з детекторами останнього покоління дозволяє бачити ворога в несприятливих погодних умовах на різноманітному рельєфі місцевості.



Одним з останніх результатів нової розробки стало нічне виявлення безпілотників типу “Шахед” в ускладнених погодних умовах на відстані 7 кілометрів.





Зазначено, наразі команда Compass Engineering займається модифікацією наявних складових системи та розробкою нових рішень, які дозволять покращити технічну оснащеність військових та посилити ситуаційну обізнаність на полі бою.

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