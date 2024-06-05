Хакери атакують держслужбовців та військових через Signal вірусом DarkCrystal RAT

5 июня 2024 г., 13:35

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, попереджає про цільові кібератаки проти державних службовців, військових і представників оборонних підприємств України.

Для своїх цілей зловмисники використовують шкідливу програму DarkCrystal RAT, яку розповсюджують через популярний серед військових месенджер Signal.

Щоб підвищити рівень довіри до таких повідомлень, для відправлення може використовуватися скомпрометований обліковий запис людини зі списку контактів або спільних груп жертви.

Схема атаки виглядає наступним чином: жертві надходить повідомлення, в якому міститься архів, пароль до нього та зауваження щодо необхідності відкриття файлу на комп'ютері; архів містить виконуваний файл із розширеннями «.pif» або «.exe», який своєю чергою є RARSFX-архівом і містить VBE-файл, BAT-файл, та EXE-файл; запуск цих файлів призводить до ураження комп'ютера шкідливою програмою DarkCrystal RAT і надає зловмисникам можливість прихованого несанкціонованого доступу до цього комп’ютера.

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