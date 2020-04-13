Cisco и IBM создают бесплатные виртуальные классы

13 апреля 2020 г., 13:45

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В ситуации, когда большинство школ в Европе закрылись на карантин из-за коронавируса, Cisco и IBM выступили с инициативой создать бесплатные виртуальные классы в странах, закрывших свои школы для посещения. Цель инициативы — не только соединить учащихся и преподавателей в интерактивных онлайн-классах, но и помочь им более глубоко овладеть технологиями.



Виртуальные классы, развернутые на базе решения Cisco Webex, дают преподавателям возможность организовывать и записывать видеоконференции, вести занятия со своих компьютеров и общаться с учениками с помощью различных приложений, принимать от них домашние задания.

Чтобы помочь обучаемым и обучающим адаптироваться к новому формату классных занятий, IBM задействовала более 3 тыс. специально подготовленных волонтеров, которые также удаленно, с помощью Cisco Webex, будут делиться своими знаниями и опытом. На занятиях с учителями волонтеры IBM в реальном времени помогают им использовать приложения с максимальной отдачей.

Инициатива двух компаний уже реализуется в ряде европейских стран, в том числе в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Словакии, Финляндии и Чехии. На сегодня в программе принимают участие не менее 200 тыс. учеников из 2 тыс. школ по всей Европе.

Более 100 тыс. учителей с помощью прошедших подготовку волонтеров дают уроки в виртуальных классах Мадрида. «Мы уже использовали Webex на виртуальных встречах, и сервис очень помог нам организоваться во время кризиса. Мы высоко ценим помощь представителя IBM, под опекой которого находятся 191 наш учитель и 2500 учеников», — рассказал Хавьер Мартинес Архона (Javier Martínez Arjona), директор средней школы им. Антонио Мачадо в Мадриде.

Cisco и IBM планируют распространить упомянутую инициативу на всю Европу, чтобы помочь учителям не прерывать классные занятия и поддерживать школьников в процессе учебы.

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