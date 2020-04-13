Магнитные технологии осваивают терагерцевый диапазон

13 апреля 2020 г., 13:15

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Современные компьютеры используют для записи информации ферромагниты, такого же типа, как те, что установлены в холодильнике. Антиферромагнетики более перспективны по сравнению с ними, так как способны обеспечить значительно более высокую динамику намагничивания. Однако, реализовать это преимущество на практике мешает то, что в естественном состоянии антиферромагнетики не демонстрируют сколь-нибудь заметной намагниченности на макроуровне.

В лаборатории университета Центральной Флориды (UCF), профессор Энрике дель Барко (Enrique del Barco) смог преодолеть это естественное ограничение, пропуская сквозь антиферромагнетики электрические токи на наноуровне.

Полученные результаты были опубликованы 10 апреля в журнале Science. Они предоставляют важнейшее концептуальное свидетельство того, что антиферромагнитные устройства способны функционировать на терагерцевых частотах — в будущих системах автономного управления, телекоммуникаций и нейроморфных вычислений.

«Сейчас мы видим, что работа на этом уровне возможна и практически осуществима», — заявил дель Барко.

UCF выступал ведущим университетом в междисциплинарной университетской исследовательской инициативе (MURI), финансирование которой — 7,5 млн долл. — обеспечило Министерство обороны США. Под эгидой MURI изучением путей создания машин, выполняющих триллионы вычислений в секунду, среди прочих занимались также коллеги дель Барко из калифорнийских университетов в Риверсайде и Санта-Круз, Университета штата Огайо, университетов Окленда (штат Мичиган) и Нью-Йорка, в кооперации с Национальной лабораторией высоких магнитных полей.

Следующий этап проекта — создание функциональных антиферромагнитных устройств в наномасштабе (с габаритами менее половины микрометра) — потребует плотного взаимодействия между теоретиками, экспериментаторами и специалистами по материаловедению в рамках MURI.

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