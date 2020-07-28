Число пользователей мобильных устройств Huawei и Honor выросло до 700 млн

28 июля 2020 г., 13:45

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На 19-й всемирной Интернет-конференции Huawei Developer Conference 2019 компания Huawei объявила об итогах развития экосистемы Huawei Mobile Services и официального магазина приложений AppGallery.



В мероприятии приняли участие более 5 тыс. разработчиков из разных стран.



Как сообщается, общее число пользователей мобильных устройств Huawei и Honor по всему миру достигло 700 млн — за год рост составил 32%.



Количество зарегистрированных разработчиков достигло 1,6 млн, увеличившись за год на 76%. Отмечается, что более 81 тыс. приложений используют открытые инструменты фирменной платформы разработки HMS Core.



Чтобы обеспечить пользователям максимальный уровень комфорта и возможностей, Huawei привлекает передовых разработчиков приложений со всего мира к работе на платформе Huawei Mobile Services. Недавно компания представила программу привлечения разработчиков Shining Star с бюджетом 1 млрд долл., в рамках которой уже создано 10 тыс. приложений.



«AppGallery работает уже более чем в 170 странах и регионах по всему миру. Это позволяет нам предлагать приложения, созданные нашими партнёрами по платформе HMS, 700 миллионам пользователей устройств Huawei и Honor, — заявил президент направления пользовательских облачных сервисов Huawei Consumer Business Group Чжан Пиньан (Zhang Ping’an). — В свою очередь входящие в состав HMS глобальные сервисы Huawei Video, Huawei Music и Huawei Reader предлагают потребителям во многих странах и регионах качественный контент от лучших поставщиков».



AppGallery — третий по популярности в мире магазин приложений с популярными приложениями 18 категорий — таких как игры, бизнес, шоппинг, образование, здоровье и спорт, инструменты, навигация и транспорт, новости и чтение, путешествие, автомобили, дети и другие.



Дополнительный комфорт взаимодействия с цифровыми сервисами обеспечивают предложенные Huawei «быстрые приложения» (Quick App), которые не требуют установки на смартфон. Их можно запускать прямо в магазине приложений, экономя время и место в памяти устройства.



Ещё одно новшество — построенная на базе интеллектуальной технологии Huawei AI платформа разработки Huawei Ability Gallery с режимами разработки Content Ability, Card Ability и App Ability, которые упрощают распространение качественных приложений и сервисов сторонних разработчиков.



Кроме того, Huawei открывает возможности системы «Процессор-устройство-облако» через платформу HMS Core, чтобы помочь партнёрам и разработчикам в развитии инноваций, предоставляя им доступ к фирменному инструментарию Machine Learning Kit, HiAI, AR Engine и другим. Версия платформы HMS Core 5.0, которая уже доступна по всему миру, дополнительно расширяет доступ к программным и аппаратным возможностям продуктов Huawei и Honor, позволяя разработчикам создавать ещё более полезные и удобные приложения.



Помимо этого, компания Huawei предлагает разработчикам приложений единую и комплексную поддержку в более чем 67 областях через платформу AppGallery Connect, помогая им осваивать передовые технологии и эффективно применять их в своих продуктах.



В настоящий момент платформа Huawei Mobile Services имеет шесть региональных центров поддержки по всему миру. Кроме того, компания регулярно проводит в разных странах локальные мероприятия, такие как DIGIX Lab, Huawei Developers, Huawei Developer Day и другие.

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