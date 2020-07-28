Nowy Styl повышает впятеро скорость бизнес-операций с помощью IBM LinuxONE

28 июля 2020 г., 14:25

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IBM заявила, что польская компания Nowy Styl, один из ведущих европейских производителей мебели для офисных помещений, выбрала мейнфрейм IBM LinuxONE для централизации своих ИТ-систем.



Стоит отметить, что Nowy Styl имеет подразделение в Украине и активно ведет здесь свои операции.



Как сообщается, целью данного внедрения IBM LinuxONE было увеличение скорости бизнес-операций в 5 раз и более.



IBM LinuxONE поддерживает критически важные бизнес-операции во многих стратегических процессах - от полностью роботизированных и автоматизированных производственных линий, логистики и хранения до подготовки отчетов о финансах, торговле и продажах. IBM LinuxONE обеспечит централизацию ERP-системы, что позволит сократить время простоя сервисов и увеличить доступность ИТ-решений в компании.



В проекте по интеграции основных направлений бизнеса с использованием IBM LinuxONE задействовано в общей сложности 2500 пользователей. Новая система призвана улучшить работу финансистов, логистов, дизайнеров новых шаблонов, которые используют графические системы для генерации документации чертежей и конструкций.



Основываясь на недавнем анализе после миграции систем на платформу IBM LinuxONE процессорное время было сокращено в 3–15 раз при том же количестве лицензий при четырехкратном снижении загрузки ЦП.

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