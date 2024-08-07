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Через «Дію» пройшов обмін вже більше 30 млн документів

7 августа 2024 г., 10:25

Проект «Дія» повідомив, що з сервісом пришвидшується обслуговування, переводяться процеси в онлайн та спрощується розвиток бізнесу.

Один із прикладів — шеринг документів, яким українці скористались вже більше 30 млн разів, у середньому це більше 40 тис. щодня.

«Клієнт забув паперові документи? Байдуже — вони під рукою у «Дії». Потрібна їх копія? Шерте копії через «Дію» та зберігайте природу. А ще не треба витрачати час на сканування, друк чи фотосесії документів», зазначається у пості проекту «Дія».

А усі деталі про інтеграцію можна знайти на сайті – https://integration.diia.gov.ua/

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