Глобальні витрати на послуги хмарної інфраструктури у ІІ кв. зросли на 22% до 79 млрд дол.

7 августа 2024 г., 11:45

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Нові дані Synergy Research Group показують, що у другому кварталі корпоративні витрати на послуги хмарної інфраструктури в усьому світі склали 79 мільярдів доларів, що на 14,1 мільярда доларів або 22% більше, ніж у другому кварталі 2023 року.



Після того, як протягом більшої частини 2023 року темпи зростання дещо знизилися, це вже третій квартал поспіль, в якому показники склали 20% і більше, причому одним з факторів прискорення ринку став генеративний АІ. Хоча деякі економічні, валютні та політичні перешкоди зберігаються, фундаментальна сила ринку продовжує підштовхувати витрати на хмарні сервіси до нових максимумів.



З точки зору конкурентного позиціонування, Amazon зберігає впевнене лідерство на ринку, хоча Microsoft і Google знову продемонстрували вищі показники зростання у відсотках. Усі три компанії суттєво збільшили темпи зростання з середини 2023 року. У другому кварталі їхні частки на світовому ринку становили 32%, 23% та 12% відповідно.



Серед хмарних провайдерів другого рівня найвищі темпи зростання в річному обчисленні мають Oracle, Huawei, Snowflake та MongoDB. У цьому кварталі Oracle випередила IBM і тепер ділить з Salesforce п’яте місце серед найбільших хмарних провайдерів.



Оскільки більшість великих хмарних провайдерів вже опублікували дані про свої прибутки за другий квартал, за оцінками Synergy, квартальний дохід від послуг хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS і хостингові приватні хмарні сервіси) склав 79,1 мільярда доларів, а за дванадцять місяців дохід досяг 297 мільярдів доларів.



Основна частина ринку припадає на публічні IaaS і PaaS сервіси, які зросли на 23% у другому кварталі.



Домінування найбільших хмарних провайдерів ще більш помітне в публічній хмарі, де на трійку лідерів припадає 73% ринку.



Географічно ринок хмарних технологій продовжує стрімко зростати в усіх регіонах світу. Якщо вимірювати в місцевих валютах, то найбільше зростання спостерігається в регіоні АТР, де Індія, Японія, Австралія та Південна Корея зростають на 25% і більше з року в рік. США залишається найбільшим хмарним ринком, який за своїми масштабами значно перевершує весь регіон АТР. У другому кварталі американський ринок виріс на 22%. В Європі найбільшими хмарними ринками є Великобританія та Німеччина, але найбільшими ринками з найвищими темпами зростання були Ірландія, Італія та Іспанія.



«Зараз ми спостерігаємо більш нормалізоване зростання хмарного ринку, хоча деякі проблеми все ще залишаються. Наприклад, якби не зміцнення долара США, темпи зростання у другому кварталі були б приблизно на один пункт п’ять відсоткових пунктів вищими», - зазначив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - Оскільки ринок піднімається все вище, конкурентна динаміка продовжує розвиватися. Частки Amazon та Google зросли у другому кварталі, в той час як частка Microsoft дещо знизилася, хоча лінії тренду як для Microsoft, так і для Google продовжують прямувати вгору. Серед наступної групи компаній Oracle починає виокремлюватися в п’ятірку найбільших гравців, хоча розрив між нею та лідерами залишається величезним. На цьому ринку Google майже в п’ять разів більша за Oracle, тоді як Amazon майже втричі більша за Google».

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