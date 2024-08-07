Китай почав розгортати альтернативу Starlink

7 августа 2024 г., 9:35

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CNBC повідомляє, що у вівторок Китай запустив першу партію інтернет-супутників, які стануть частиною сузір’я, що, як сподіваються у Пекіні, складе конкуренцію Starlink компанії SpaceX.



Відоме як «Тисяча вітрил», це сузір’я - низькоорбітальне угруповання з понад 15 000 супутників, які, за словами Китаю, забезпечать глобальне інтернет-покриття.



Ракета-носій Long March 6A стартувала з космодрому Тайюань в північній китайській провінції Шаньсі, щоб доставити в космос перші 18 супутників, згідно з повідомленням Китайської академії наук, яка назвала місію повним успіхом.



До 2025 року Китай має намір розгорнути 648 супутників на першому етапі розбудови сузір’я для створення інтернет-мережі з глобальним покриттям, повідомляє державне телебачення CCTV.



Китайське сузір’я відоме як низькоорбітальне угруповання супутників, призначених для забезпечення інтернет-покриття. Двома гучними іменами в космосі є Starlink, розроблений компанією SpaceX Ілона Маска, та OneWeb, який належить європейській компанії Eutelsat.



Запуск інтернет-сузір’я підкреслює великі космічні амбіції Китаю і прагнення Пекіна витіснити домінування США в цьому секторі, оскільки технологічна битва між двома країнами розширюється.



У 2020 році Китай завершив створення мережі BeiDou - набору супутників, що утворюють глобальну навігаційну систему, яка конкуруватиме з американською державною системою глобального позиціонування (GPS), що широко використовується в усьому світі.

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