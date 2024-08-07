 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Китай почав розгортати альтернативу Starlink

7 августа 2024 г., 9:35
0 
 

CNBC повідомляє, що у вівторок Китай запустив першу партію інтернет-супутників, які стануть частиною сузір’я, що, як сподіваються у Пекіні, складе конкуренцію Starlink компанії SpaceX.

Відоме як «Тисяча вітрил», це сузір’я - низькоорбітальне угруповання з понад 15 000 супутників, які, за словами Китаю, забезпечать глобальне інтернет-покриття.

Ракета-носій Long March 6A стартувала з космодрому Тайюань в північній китайській провінції Шаньсі, щоб доставити в космос перші 18 супутників, згідно з повідомленням Китайської академії наук, яка назвала місію повним успіхом.

До 2025 року Китай має намір розгорнути 648 супутників на першому етапі розбудови сузір’я для створення інтернет-мережі з глобальним покриттям, повідомляє державне телебачення CCTV.

Китайське сузір’я відоме як низькоорбітальне угруповання супутників, призначених для забезпечення інтернет-покриття. Двома гучними іменами в космосі є Starlink, розроблений компанією SpaceX Ілона Маска, та OneWeb, який належить європейській компанії Eutelsat.

Запуск інтернет-сузір’я підкреслює великі космічні амбіції Китаю і прагнення Пекіна витіснити домінування США в цьому секторі, оскільки технологічна битва між двома країнами розширюється.

У 2020 році Китай завершив створення мережі BeiDou - набору супутників, що утворюють глобальну навігаційну систему, яка конкуруватиме з американською державною системою глобального позиціонування (GPS), що широко використовується в усьому світі.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  