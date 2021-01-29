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Браузер Vivaldi предлагает новые возможности для организации большого количества вкладок

29 января 2021 г., 11:05
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Браузер Vivaldi предлагает новые возможности для организации большого количества вкладок

Актуальная 3.6 версия браузера Vivaldi предлагает новую систему работы с контентом – двухуровневые вкладки, а также возможность работать с двумя вкладками на одной странице одновременно. Напомним, компанию Vivaldi Technologies в свое время создал Йон Стефенсон фон Течнер, один из основателей Opera Software.

Группировка вкладок в Vivaldi помогает организовать рабочее пространство, перетаскивая одну вкладку над другой. В исходной реализации Vivaldi группа вкладок занимает не больше места, чем одна вкладка. Это позволяет поддерживать порядок в окне браузера и является эффективным способом быстрого доступа к большому количеству вкладок. Основное внимание уделяется компактности.

Новый, второй уровень упрощает реорганизацию стопки или создание новых вкладок в стопке. Например, кнопка «+» в новой строке помогает создавать вкладки в группе. Эта функция сохраняет все другие преимущества вкладок обычного размера, такие, как более удобные для чтения заголовки страниц, уведомления вкладок и эскизы вкладок (если они включены).

Кроме того, двухуровневые стопки вкладок можно заблокировать, что позволяет избежать изменения высоты просмотра страницы при переключении между вкладками и упрощает создание новых стопок на любой отдельной вкладке.

Просмотр нескольких сайтов в одном окне Vivaldi упрощается с помощью функции «Размещение вкладок». Вкладки можно просматривать в виде дерева через панель «Окно». Переключение между вкладками осуществляется без проблем. Сочетание клавиш Ctrl+Tab позволяет перемещаться по открытым вкладкам и отображать их в виде эскизов (горизонтальный цикл) или списка заголовков (вертикальный цикл).

Для быстрой навигации можно использовать предустановленные сочетания клавиш или назначать сочетания клавиш в зависимости от личных предпочтений. Точно так же редактируемые жесты мыши помогают выполнять команды, связанные с вкладками. Вместо того, чтобы нажимать на вкладку, переключайтесь с помощью быстрых команд. Есть несколько способов открывать и закрывать вкладки. Переход на ранее открытую вкладку одним щелчком мыши позволяет сэкономить время, а случайно закрытая вкладка может быть легко извлечена из корзины. Искать вкладки намного проще с возможностью отображения эскизов вкладок.

Браузер Vivaldi предлагает новые возможности для организации большого количества вкладок

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