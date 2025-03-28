Близько 350 публічних електронних реєстрів наразі діють в Україні

28 марта 2025 г., 17:25

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації планує цього року реалізувати проєкт Реєстру реєстрів, за інформацією керівника директорату електронних реєстрів Мінцифри Олександра Закусило, повідомляє Укрінформ.

За словами посадовця, в Мінцифри наразі підраховують точну кількість реєстрів, які діють в Україні. «За нашими оцінками, наразі заявлено близько 350 публічних електронних реєстрів. Частина з них у процесі створення, а частина вже активно працює», – каже Закусило.

Для впорядкування всіх цих даних створюється спеціальний Реєстр реєстрів. Який зараз проходить дослідну експлуатацію. Після того, як всі безпекові всі питання будуть вирішені й він отримає сертифікацію, його запустять та почнуть наповнювати. Планується, що він почне працювати вже цього року.

Реєстр реєстрів дозволить побачити корисну інформацію для суспільства. Там не будуть відображатися дані з реєстрів. Але загальну інформацію, яка корисна суспільству можна буде подивитися.

Посадовець наголосив, що між певними реєстрами обов'язково має відбуватись обмін даними. Тому за активної участі Мінцифри ще у 2019 році було створено систему «Трембіта». Роботи проводилися у рамках проєкту EGOV4UKRAINE програми з підтримки децентралізації в Україні «U-LEAD з Європою» та IT-компаніями Cybernetica (Estonia) і SoftExpansion (Україна). Відповідні роботи коштували 9,4 млн євро та були профінансовані Європейським Союзом, а також Швецією, Данією, Німеччиною, Польщею, Естонією та Словенією.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0

Tweet