Kitsoft отримала грант на створення SOC для державних установ

28 марта 2025 г., 16:25

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Компанія Kitsoft створює Security Operations Center (SOC) для посилення кіберзахисту державних цифрових рішень в Україні. Проєкт реалізується завдяки грантовій підтримці ініціативи Seeds of Bravery.

Як технологічний партнер держави, Kitsoft не лише створює цифрові послуги, а й підтримує їхню безперебійну роботу, відбиває та нейтралізує кібератаки. За час роботи спеціалісти компанії накопичили технологічну експертизу, розуміння кіберзагроз і потреб у захисті саме державних установ. Свій досвід та найкращі світові практики кіберзахисту Kitsoft втілить у Security Operations Center – централізованій системі моніторингу, аналізу загроз і оперативного реагування.

Проєкт підтримав консорціум Seeds of Bravery, ініціатива, що фінансується ЄС в рамках Європейської ради з інновацій (EIC), спрямована на розвиток української стартап-екосистеми та інтеграцію до європейської.

Консорціум обрав пропозицію Kitsoft створити автоматизований SOC для кібербезпеки державних установ у категорії «Масштабування та акселерація в deep tech». Стартап отримає 50 тис. євро на створення та масштабування прототипу. Всього Seeds of Bravery цього року обрали понад 60 українських стартапів, які отримають фінансування загалом на 2,2 млн євро.

Розгортання SOC перебуває на стадії активного впровадження. У межах проєкту планується створити централізований підрозділ для координації заходів із кібербезпеки та оперативного усунення загроз. А також команда розробить правила і механізми сповіщення про загрози та адаптує їх під архітектуру та функціонал продуктів компанії.

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