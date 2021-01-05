Банковский регулятор разрешил расчёты в стабильной криптовалюте

5 января 2021 г., 12:55

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Управление валютного контролёра (OCC) — независимое бюро Министерства финансов США, занимающееся регулированием деятельности банков и сберегательных фондов — опубликовало вчера пояснительное письмо 1174, в котором объясняется, что банки могут использовать новые технологии, включая сети независимой проверки узлов (INVN) и стейблкойны, для выполнения разрешенных банком функций, таких как платежные операции.

В сентябре 2020 года аналогичным письмом OCC подтвердило полномочия банков предоставлять услуги хранения криптовалюты. Теперь же, банк может дополнительно к этому использовать стейблкойны для облегчения платёжных транзакций своих клиентов. Он может выпускать стейблкоины, обменивать их на фиатную валюту, а также проверять, хранить и записывать платёжные транзакции, выступая в качестве узла блокчейна (INVN).

Стейблкойн (stablecoin) — это разновидность криптовалют, привязанная к запасам обычных (фиатных) валют или физических активов (золота, нефти и т.п.) в целях снижения волатильности курса криптовалюты.

Легализация использования стейблкойнов, таких как USDC, сделает возможными более быстрые круглосуточные платежи в режиме реального времени, которые не в состоянии обеспечить существующая платёжная инфраструктура.

Банки, использующие INVN и стейблкоины, также могут значительно повысить эффективность международных транзакций, правда для этого потребуется внедрить множество технологий по обе стороны границ.

В интервью для Forbes, Ник Картер (Nic Carter), партнёр инвестиционного фонда Castle Island Ventures, оценил действия OCC следующим образом: «Я не думаю, что стейблкойны в ближайшее время заменят традиционные финансовые рельсы, но это жизненно важный первый шаг в нормализации понятия публичных блокчейнов как альтернативной инфраструктуры расчётов, которую банки могут беспрепятственно внедрять».

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