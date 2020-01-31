Банк «Украинский капитал» окупает преимущества управления облачными данными благодаря Gigacloud и Veeam

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Сервис-провайдер GigаСloud помог «БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ» мигрировать в облако и надежно защитить ИТ-инфраструктуру от последствий возможных сбоев. Перед финансовым учреждением стояла задача обеспечить непрерывность работы всех ИТ-систем.

Бизнес-задача

Заказчиками GigaCloud являются компании из банковского сектора, ритейла, логистики и электронной коммерции, которые ценят круглосуточный доступ к данным и эффективность приложений. Большинство этих компаний также используют технологии виртуализации для оптимизации бизнес-процессов. Поэтому резервное копирование виртуальных машин было приоритетом для сервис-провайдера. Вторая задача заключалась в предоставлении клиентам полного контроля над облачными данными. GigaCloud также стремился расширить портфель клиентских решений для удовлетворения потенциальных потребностей своих заказчиков.

Поставщик услуг предлагает свои услуги в качестве дополнительного центра обработки данных для аварийного восстановления. Поэтому ему требовалось решение для резервного копирования, репликации данных в облако и восстановления из облака.

Решения Veeam

Компания Veeam помогает GigaCloud предоставлять услуги и решения, необходимые пользователям из различных отраслей промышленности и рынков. Например, GigаСloud помог мигрировать в облако финансовому учреждению «БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ».

«Когда мы с моей ИТ-командой пришли в банк, то сразу обратили внимание, что критичные для бизнеса данные не были надежно защищены. Существующие процедуры и план резервирования были недостаточными для надежной работы ИТ-систем, поэтому мы начали искать и просчитывать, как нам обеспечить непрерывность работы всех ИТ-систем, отвечающих за функционирование банка», – рассказывает Игорь Балла, ИТ-директор «БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ».

У банка было два сценария для защиты данных: построить свой ЦОД, либо мигрировать в облако. Эта задача совпала с появлением в Украине облачных провайдеров. Были опасения, что регулятор, «Национальный банк Украины», не даст использовать облачное хранилище в связи с законом о хранении персональных данных и защите информации. На выбор оптимального решения ушло два года: был нужен полный просчет возможных рисков, изучение требований регуляторов для хранения данных, сравнение стоимости создания собственного ЦОД и стоимости миграции в облако.

«Построить собственный ЦОД стоило бы нам около полумиллиона долларов, а миграция в облако GigaCloud обошлась в 10 раз дешевле. Примерно полгода мы изучали площадки разных сервис-провайдеров. По нашему запросу GigaCloud предоставил всю необходимую информацию: в первую очередь документы от "Национального банка Украины", которые подтверждают возможность применения облачных технологий, все сертификаты соответствия требованиям развертывания систем в облаке, а также продемонстрировал отказоустойчивый дата-центр уровня Tier III. Мы поняли, что GigaCloud отвечает нашим требованиям непрерывности бизнеса, и начался процесс миграции», – рассказывает Игорь Балла.

Проект создания резервных копий бизнес-критичных данных включал в себя два этапа. Изначально банк самостоятельно использовал Veeam Backup & Replication, и в 2016-м его ИТ-команда с помощью этого решения перенесла файлы и сервисы со старого сервера во внутреннее облако, однако данным в нём тоже требовался бэкап.

Опыт миграции данных во внутреннее облако упростил процесс переноса на площадку сервис-провайдера. Специалисты GigaCloud совместно с ИТ-командой банка разработали, протестировали и реализовали план миграции за 10 дней.

«Мы перенесли 50% наших серверов в облако, это преимущественно бизнес-критичные приложения. В случае непредвиденной ситуации в основном ЦОД они восстанавливаются в облако GigaCloud с помощью Veeam Cloud Connect за считанные минуты, тем самым никак не затрагивая работу банка. Самое важное – бизнес-процессы, обеспечивающие операционную деятельность: серверы приложений платежных систем и систем автоматизации бизнес-процеcсов, терминальные серверы, серверы отчетности и так далее, все они у нас в облаке, кроме баз данных. Сейчас мы внедрили систему документооборота и внедряем систему автоматизации бизнес-процессов с использованием интеграционной шины высокоуровневых API сервисов, они тоже будут в облаке», – говорит Игорь Балла.

После запуска облака GigaCloud сервис-провайдер выбрал Veeam Backup & Replication как наиболее оптимальное решение для бизнес-задач заказчиков. «Они настолько гармонично подходили друг другу, что мы даже не рассматривали решения конкурентов», – комментирует Кирилл Науменко, руководитель R&D отдела GigaCloud.

Решение Veeam позволило заказчикам GigaCloud самостоятельно управлять резервным копированием и восстановлением. С помощью Veeam Self-Service Backup Portal клиенты могут управлять политиками резервного копирования: настраивать процедуры резервного копирования для виртуальных машин, устанавливать частоту резервного копирования и выполнять другие операции.

«Интеграция портала Veeam Self-Service Backup Portal с VMware vCloud Director подразумевает независимое управление резервным копированием и восстановлением. «Поэтому, как провайдер, мы не вмешиваемся в инфраструктуру клиента», – отметил Кирилл Науменко.

Кроме того, с помощью решений Veeam клиенты GigaCloud могут дополнительно выбрать необходимый сервис, например, Cloud Connect Repository (хранение копий ВМ со своего частного решения на репозиториях провайдерах) или DraaS (аварийное восстановление как сервис).

«У нас был случай, когда заказчик, используя Veeam Cloud Connect, полностью восстановился к нам в облако, какое-то время "пожил" у нас, а затем мигрировал обратно к себе on-premise. Компании удалось избежать простоя и продолжить работу», – продолжает Науменко.

Результаты

Благодаря Veeam и GigaCloud, «БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ» уверен в безопасности и доступности данных 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Комплексное управление данными в облаке GigaCloud: интеграция портала Veeam Self-Service Backup Portal с VMware vCloud Director позволяет клиентам GigaCloud управлять резервными копиями своих виртуальных машин и самостоятельно выполнять их восстановление.

Предоставление дополнительных услуг: сервис-провайдер расширил свои функциональные возможности, предложив сервисы BaaS или DraaS на базе Veeam. Таким образом, заказчики всегда могут воспользоваться дополнительными сервисами для решения конкретной бизнес-задачи.

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