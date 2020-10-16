Lenovo ThinkSystem SR570 — когда главное надежность

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Украинский облачный оператор GigaCloud объявил о переводе своей инфраструктуры на платформу Lenovo, которая позволяет обеспечить повышенную производительность и плотность размещения, при максимально возможном уровне надежности.

Выбор платформы для такого технологически сложного решения, как публичное облако, — задача не из простых. Поэтому мы попросили Кирилла Науменко, CTO GigaCloud, поделиться подробностями принятия решения об использовании в новых проектах, развиваемых в составе облачной инфраструктуры компании, серверов и систем хранения Lenovo. Он сообщил, что главным приоритетом в работе облачного провайдера является надежность аппаратного обеспечения, так как это позволяет обеспечивать бесперебойную работу приложений заказчиков при заданном уровне производительности. Изначально для разворачивания своего облака GigaCloud использовала специализированные серверные платформы Intel. Специфика их эксплуатации облачным провайдером такова, что необходимо обеспечить максимальную загрузку, что позволяет повысить маржинальность бизнеса компании. А такой режим работы зачастую выявляет те отказы, которые не проявляются при меньших нагрузках. «Любой простой приводит к потерям, поэтому при разработке планов расширения публичного облака GigaCloud было принято решение попробовать найти решение от А-бренда, которое сможет закрыть все необходимые задачи», — отметил Кирилл Науменко.

Кирилл Науменко: «Выбор платформ Lenovo объясняется желанием строить облако GigaCloud на решениях от A-бренда, которые обеспечивают требуемый нами высокий уровень готовности при разумной цене»

При оценке имеющихся на нашем рынке предложений эксперты GigaCloud учитывали, что выпускаемые ведущими производителями серверы проходят более тщательную обкатку перед выходом на массовый рынок. Вторым по важности фактором выбора стала цена платформ, поскольку она непосредственно влияет на тарифы оператора. При этом требовалась платформа на самых производительных на нынешний момент процессорах семейства Intel Xeon.

Неотъемлемой частью облака является система хранения данных. Предполагалось, что это должно быть гибридное СХД с возможностью установки как наиболее скоростных твердотельных накопителей для удовлетворения запросов критически важных приложений, так и жестких дисков для создания экономного и вместительного хранилища.

В результате, по совокупности наиболее подходящей оказалась конфигурация, включающая двухпроцессорные серверы Lenovo ThinkSystem SR570 с чипами Intel Xeon Gold 6240 (с 18 ядрами и тактовой частотой 2,6 ГГц) и гибридный массив хранения данных ThinkSystem DE Series. Коротко остановимся на этих устройствах.

Сервер ThinkSystem SR570 высотой 1U нацеливается производителем на сегмент производительных решений с высокой доступностью, поскольку позволяет установку двух процессоров Intel Xeon с тепловыделением до 150 Вт. Платформа способна разместить до 1 ТБ оперативной памяти в формате 16 модулей TruDDR4 2933 МГц, а также поддерживается постоянная память Intel Optane DC. Встроенную СХД можно сформировать с помощью десяти 2,5-дюймовых отсеков (включая четыре дополнительных отсека AnyBay с прямым подключением). Для обеспечения высокой доступности в этой платформе поддерживается горячая замена как жестких дисков, так NVMe-накопителей. Кроме того, блоки питания и вентиляторы также могут быть заменены в горячем режиме. Стоит обратить внимание и на то, что в установленных в состав GigaCloud серверах используется твердотельный накопитель ThinkSystem M.2 с Mirroring Enablement Kit. Это позволило включить два SSD M.2 в RAID-массив в режиме зеркалирования для исключения влияния отказа одного из загрузочных SSD на работоспособность платформы.

Хотя гибридный СХД ThinkSystem DE Series и поддерживает одновременную установку SSD и HDD, но на нынешнем этапе в GigaCloud используются конфигурации только с твердотельными накопителями. В состав установленного кластера входит контроллер DE4000H высотой 2U, позволяющий разместить до 24 накопителей. Набор интерфейсов включает по четыре порта iSCSI 10 Гбит/с и FC 16 Гбит/с. Решение позволяет выполнять шифрование накопителей и модернизацию с использованием мгновенных снимков, а также асинхронное и синхронное зеркалирование.

Одним из ключевых факторов выбора решения от Lenovo, по признанию Кирилла Науменко, стало обеспечение производителем необходимого уровня сервиса. Например, уже в комплект поставки серверной платформы входит 3-летняя гарантия на заменяемые заказчиком компоненты и обслуживание на месте установки с выездом сервисного инженера на следующий рабочий день. Эксперт GigaCloud сообщил, что в процессе инсталляции и тестирования оборудования были случаи обращения в службу поддержки, которая отработала в соответствии со взятыми обязательствами. При этом, по его оценке, очень удобным оказался процесс формирования запросов и поиск решений по обновлению фирменных прошивок с помощью веб-ресурсов. Что же касается опыта эксплуатации, то по истечении пяти месяцев никаких нареканий на платформы не возникло.

Антон Толмачев, менеджер Data Center Group в Lenovo Ukraine, подтвердил серьезную ставку производителя на обеспечение сервиса на максимально возможном уровне. Он напомнил, что Lenovo заключила многолетний контракт с сервисным подразделением IBM, у которой когда-то купила направления персональных компьютеров и x86-серверов. В нашей стране для поддержки клиентов Lenovo работает команда опытных инженеров и сформирован склад запасных частей для оперативной замены в режиме «следующего рабочего дня».

Антон Толмачев: «Lenovo активно поддерживает комплексные проекты и делает это исключительно через партнерскую сеть»

В дискуссии посвященной опыту использования новой кластерной системы Lenovo выяснилось, что в GigaCloud сознательно отказались от использования VSAN, хотя на первом этапе работы сервис-провайдер применял эту технологию. Дело в том, что одним из ключевых факторов успешной эксплуатации облака является гибкость. Она, например, необходима при плановом выведении серверов для обслуживания и обновления. В случае с VSAN каждый хост является частью системы хранения данных и обслуживание его в той или иной мере затрагивает работу облака. И при выводе хоста в режим обслуживание на время больше одного часа приходится эвакуировать все данные с него. А эта операция может достигать часов в зависимости от текущей нагрузки на кластер. В это время снижается уровень резервирования пользовательских данных, что крайне опасно для публичного облачного провайдера. Не стремится GigaCloud и к достижению экстремально высокой плотности размещения серверов, поскольку это также может лишить гибкости в их управлении и снизить готовность.

Рассказывая о дальнейших перспективах развития GigaCloud, Кирилл Науменко сообщил, что нынешнее внедрение кластера Lenovo — это лишь начало. Предполагается, что с помощью решений Lenovo будет не только выполняться дальнейшее расширение пула облачных ресурсов провайдера, но и рассматривается плановое постепенное замещение выводимых из эксплуатации серверов. Внедрение платформ Lenovo намечено и на зарубежных площадках GigaCloud.

Антон Толмачев отметил нацеленность Lenovo на поддержку комплексных проектов и подчеркнул, что специальные ценовые предложения возможны лишь через партнерскую сеть. Именно так было и в проекте, реализованном GigaCloud. Тем более что компания наметила долгосрочное сотрудничество.

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