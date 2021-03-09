Axis начинает выпуск нательных видеокамер

9 марта 2021 г., 10:25

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Компания Axis Communications выпустила свою первую нательную камеру, которая разработана на базе открытых стандартов, легко интегрируются с существующим ПО.



Как отмечается, новый продукт разработан с учетом специфики работы сотрудников правоохранительных органов и других служб, которым при выполнении рабочих обязанностей часто приходится ходить и бегать. Поэтому камера обеспечивает четкое изображение при изменении условий эксплуатации, снимает видео с разрешением до 1080p при 30 кадрах в секунду и обладает такими функциями, как широкий динамический диапазон (WDR). Поэтому изображение остается различимым и обладает высоким качеством, даже если сотрудник попадает в более сложные условия освещения.



Для записи звука используется два микрофона, что позволяет улучшить качество записи речи и снизить уровень шума. Чтобы сотрудникам не пришлось отвлекаться на подзарядку устройства, время работы камеры доведено до 12 часов в режиме Full HD, а при определенных параметрах камера может снимать на протяжении 17 часов. Объем встроенной памяти камеры составляет 64 ГБ, а для экономии дискового пространства и пропускной способности сети используется технология сжатия видео Axis Zipstream.



«Многолетний опыт в разработке камер видеонаблюдения для самых разных сфер и условий использования воплощен в каждом компоненте новой системы. Вступая на путь разработки нательных камер, мы осознаем, насколько велик нераскрытый потенциал наших устройств, который мы можем и будем использовать, создавая продукты для рынка портативных систем безопасности», отметил Фредрик Андерссон, менеджер по глобальным продуктам Axis.



Подобно другим решениям Axis на базе открытых стандартов, новые нательные камеры можно использовать с существующим программным обеспечением, что позволяет оптимизировать расходы. Кроме того, камеры также можно интегрировать в существующие облачные системы управления видеонаблюдением (VMS) и доказательствами (EMS).



Кроме того, AXIS W100 может поставляться в составе комплексного решения с приложением для управления видеонаблюдением AXIS Camera Station. Система состоит из трех основных компонентов: самой камеры, док-станции и системного контроллера. Док-станции можно разместить в помещении, а системный контроллер будет отправлять отснятый материал в выбранное пользователем место для дальнейшего анализа и хранения. Камеры записывают видео во встроенную память, а при их установке в док-станции системный контроллер осуществляет перенос данных, внутренняя память камер очищается, и их можно использовать вновь.



Помимо исключительных технических особенностей съемки, камера отличается умной системой защиты записей. Все данные шифруются с использованием технологий AES256 и TLS как при хранении, так и при передаче. С помощью дополнительных решений можно обеспечить сквозное шифрование видеоданных. А в специальном мобильном приложении можно просматривать отснятый материал, который затем помечается водяным знаком, содержащим идентификатор камеры и пользователя.



Кроме того, процесс переноса видеоматериала с камеры на сервер полностью автоматизирован, что исключает любое человеческое вмешательство и, как следствие, возможность удалить фрагменты видеозаписи.

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