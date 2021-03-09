Квартальный доход VMware достиг 3,3 млрд долл.

9 марта 2021 г., 11:10

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Компания VMware представила результаты работы за четвертый квартал и весь 2021 финансовый год. Доход последней четверти увеличился на 7% относительно аналогичного периода 2020 ф.г. и составил 3,3 млрд. долл. Выручка от продаж подписок, лицензий и решений SaaS повысилась на 8% в годовом сопоставлении, достигнув 1,7 млрд. долл. Доход от продажи подписок и SaaS вырос на 27% и составил 707 млн долл. Чистая прибыль по стандарту GAAP за IV квартал составила 791 млн. долл. (по сравнению с 321 млн. долл. годом ранее). Операционная прибыль увеличилась на 303% и достигла 1 млрд. долл.

Доход за 2021 финансовый год вырос на 9% в годовом сопоставлении и составил 11,8 млрд. долл. Выручка от продаж подписок, лицензий и решений SaaS повысилась на 11% и составила 5,6 млрд. долл. Выручка от продажи подписок и решений SaaS составила 2,6 млрд. долл., что на 38% больше аналогичного периода предыдущего финансового года. Чистая прибыль по стандарту GAAP за 2021 ф.г. составила 2,1 млрд. долл. Годом ранее этот показатель равнялся 6,4 млрд. долл. Операционная прибыль увеличилась на 66% – до 2,4 млрд. долл.

В минувшем году VMware Workspace ONE Access получил статус FedRAMPR Moderate Authorization, что позволяет государственному сектору и другим регулируемым отраслям быстро внедрять решения SaaS для обеспечения более безопасных и экономичных облачных ИТ-инфраструктур.

Также VMware объявила о партнерстве с Dell Technologies и SK Telecom для разработки решения для периферийных вычислений с множественным доступом (MEC), которое объединит возможности частных сетей 5G и периферийных вычислений.

Как отмечается, VMware была признана лидером в ноябрьском отчете Forrester Wave: Hybrid Cloud Management, Q4 2020. В декабре VMware снова стала лидером в магическом квадранте Gartner Magic Quadrant за программное обеспечение для гиперконвергентной инфраструктуры, а в январе компания была названа лидером в трех отчетах IDC MarketScape, связанных с решениями для конечных пользователей.

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