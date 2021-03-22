AWS запустила бессерверную услугу обработки данных для многих приложений

22 марта 2021 г., 10:25

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Существует много сценариев, в которых один и тот же набор данных может потребоваться нескольким приложения с разными требованиями к данным. Например, сайт электронной коммерции может использовать подробные сведения о клиентах для своих маркетинговых кампаний, но анонимизировать те же данные для аналитических целей.

Осуществить это клиентам Amazon Web Services поможет анонсированная в четверг функция S3 Object Lambda. Она извлекает данные из облачного хранилища S3, а затем автоматически адаптирует их к требованиям приложений, причём делает это без введения дополнительной инфраструктуры (промежуточного слоя обработки данных) и без создания отдельных копий набора данных для каждого приложения.

С помощью S3 Object Lambda клиенты добавляют свой собственный код для обработки данных, полученных из S3, перед их возвратом в приложение. Функция Lambda вызывается стандартным встроенным запросом S3 GET.

Эта возможность должна быть полезна для различных ситуаций, таких как редактирование личной информации, преобразование между форматами (например, XML в JSON), дополнение данных информацией из других служб или баз данных, а также сжатие/распаковка загружаемых файлов.

Бессерверный функциональный сервис Lambda занимал центральное место в повестке прошлогодней конференции AWS re:Invent.

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