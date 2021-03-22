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Оборот Acer за год вырос на 18% до 9,76 млрд долл.

22 марта 2021 г., 9:35

Оборот Acer за год вырос на 18% до 9,76 млрд долл.

Компания Acer представила финансовые результаты четвертого квартал 2020 г. и за весь год также.

Квартальная выручка достигла 82,62 млрд тайваньских долларов (2,91 млрд долл.), а чистая прибыль зафиксирована на уровне 1,99 млрд тайваньских долларов (70 млн долл.).

За год компания получила оборот 277,11 млрд долларов (9,76 млрд долл.), что на 18% больше, чем было в 2019 г. Операционный доход вырос на 190,3% до 8,94 млрд тайваньских долларов (более 310 млн долл.), а чистая прибыль возросла до 6 млрд тайваньских долларов (210 млн долл.).

Наблюдатели отмечают, что компания показала самую высокую чистую прибыль за прошедшие 10 лет.

Совет директоров компании заявил о выплате дивидендов в размере 1,5 тайваньских долларов (0,053 долл.) на акцию, что оказалось на 93,1% больше по сравнению с итогами 2019 г.

После объявления финансовых результатов акции Acer выросли почти на 10%.

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