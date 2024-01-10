Ціни на DRAM збільшаться на 13-18% в І кв.

10 января 2024 г., 17:35

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TrendForce повідомляє, що контрактні ціни на DRAM зростуть приблизно на 13-18% у першому кварталі 2024-го року, причому найбільше зростуть ціни на мобільну DRAM. Схоже, що через нечіткі перспективи попиту на весь 2024 рік виробники вважають, що для підтримки балансу попиту та пропозиції в індустрії пам'яті необхідне тривале скорочення виробництва.



Ринок оперативної пам'яті для ПК переповнений незаповненими замовленнями на DDR5, в той час, як досвідчені покупці готуються до подальшого зростання цін на DDR4. Однак ця тенденція затьмарюється поступовим переходом індустрії на DDR5, що створює невизначеність щодо збільшення обсягів закупівель DDR4. Попри це, ціни як на DDR4, так і на DDR5 ще не досягли цільового рівня, встановленого виробниками, а банери, схоже, готові продовжувати перегони на хвилі цін у першому кварталі 2024-го року. Це створює передумови для зростання контрактних цін на PC DRAM на 10-15%, причому DDR5 може випередити DDR4 в цьому ціновому ралі.



У сегменті серверної DRAM минулого року покупці стратегічно працювали над скороченням запасів DDR4, в результаті чого запаси DDR5 зросли до вражаючих 40% в IV кв. 2023 р. Цей показник перевищує середній рівень проникнення на ринку у 20-25%, що свідчить про те, що попит ще не розгорнувся на повну потужність. Тим часом виробники стратегічно обмежують пропозицію DDR4, одночасно нарощуючи виробництво DDR5 для збільшення прибутку, що створює передумови для значного стрибка контрактних цін на серверну оперативну пам'ять на 10-15% в I кв. Деякі гравці раніше зафіксували більш високі базові ціни, що призвело до більш помірного зростання цін на 8-13% для декількох гравців у перші місяці 2024 року.



Ринковий наратив у сегменті мобільної пам'яті визначається контрактними цінами, які затримуються на історичних мінімумах, що спонукає покупців створювати безпечні та економічно ефективні запаси, тим самим посилюючи їхню купівельну спроможність. Цей сценарій гарантує, що попит на мобільну DRAM залишиться незмінним у цьому кварталі. У ситуації, коли агресивна купівля відповідає обмеженій пропозиції, створюється ринкова напруженість, що сприяє виробникам у переговорах про ціни. Однак, враховуючи тривалу невизначеність на ринку смартфонів, виробники діють обережно і не поспішають нарощувати випуск продукції. Складність та трудомісткість напівпровідникових процесів дозволяє припустити, що напруга між попитом та пропозицією збережеться на деякий час, що, ймовірно, призведе до значного зростання контрактних цін на мобільну DRAM на 18-23% у першому кварталі 2024 року. На цьому ринку, який значною мірою контролюється кількома ключовими гравцями, ціни можуть навіть зрости ще більше, особливо у випадку панічного скуповування продукції споживачами, що орієнтуються на певні бренди.



Безперервне зростання цін на графічну оперативну пам'ять тримає покупців у напрузі, підживлюючи безперервний ажіотаж. Попит на основну специфікацію GDDR6 16 Гб залишається високим, при цьому ринок в основному відкритий для сприйняття цінових стрибків. Це дає підстави очікувати зростання контрактних цін на графічну DRAM на 10-15% в I кв. 2024 року. TrendForce уважно стежить за цим сектором і не бачить жодних ознак неминучого падіння цін. Поточний імпульс закупівель переважно зумовлений стратегіями раннього створення запасів покупцями.



Виробники агресивно підвищують контрактні ціни на споживчу DRAM, що спонукає покупців створювати запаси заздалегідь. Це значно покращило динаміку закупівель. Однак перший квартал збігається з міжсезонням в індустрії, і очікується, що кінцеві продажі будуть слабкими, що призведе до збільшення рівня запасів через стратегію раннього накопичення запасів покупцями. Виробники загалом вважають, що у 2024 році - з розширенням проникнення HBM і DDR5 з кожним кварталом - низькомаржинальні ємності DDR4 будуть витіснені, що призведе до дефіциту. Очікується, що в першому кварталі контрактні ціни на DDR4 випереджатимуть ціни на DDR3 на 10-15%. DDR3 продовжують постачати тайванські виробники, і, враховуючи загалом високий рівень запасів, зростання контрактних цін на неї оцінюється на рівні 8-13% у I кв.

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