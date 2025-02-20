Asbis стає дистриб’ютором захищених комп’ютерних рішень ONERugged

20 февраля 2025 г., 14:35

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ASBIS Enterprises оголошує про нове стратегічне партнерство з ONERugged, брендом захищених комп’ютерних рішень з більш ніж 16-річним досвідом роботи в галузі. Це партнерство є стратегічно важливим для Prestigio Solutions, власного бренду ASBIS, що спеціалізується на технологічних рішеннях для бізнесу та освіти. Дистрибуція продуктів ONERugged компанією ASBIS відбуватиметься у 20 країнах регіону EMEA, у тому числі – в Україні.

ONERugged спеціалізується на виробництві продуктивних захищених портативних комп’ютерів, планшетів, ноутбуків, автомобільних ПК та промислових панельних ПК, розроблених для роботи в найсуворіших умовах. Маючи річну виробничу потужність понад 400 тис. одиниць та понад 600 патентів, ONERugged стала надійним постачальником міцних та надійних пристроїв, що підтримують цифрову трансформацію в таких галузях, як роздрібна торгівля, складське господарство, транспорт, виробництво, енергетика та комунальне господарство.

ONERugged також забезпечує свої продукти необхідними програмними рішеннями та підтримкою, щоб кінцевий клієнт отримав повноцінну робочу систему. Пропозиції включають налаштування апаратного та програмного забезпечення для задоволення конкретних експлуатаційних потреб.

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