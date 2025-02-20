Micron представила свій перший клієнтський SSD з інтерфейсом PCIe Gen5 NVMe

20 февраля 2025 г., 13:35

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Компанія Micron Technology оголосила про випуск твердотільного накопичувача Micron 4600 PCIe Gen 5 NVMe - клієнтського накопичувача для OEM-виробників, що покликаний забезпечити виняткову продуктивність і зручність використання для геймерів, творчих працівників і професіоналів. Завдяки використанню технології Micron G9 TLC NAND, твердотільний накопичувач 4600 є першим клієнтським SSD п'ятого покоління компанії Micron і подвоює продуктивність свого попередника.



Заявлено, твердотільні накопичувачі Micron 4600 демонструють швидкість послідовного читання 14,5 ГБ/с і запису 12,0 ГБ/с. Такі можливості дозволяють користувачам завантажувати великі мовні моделі (LLM) з SSD на DRAM менш ніж за одну секунду, що підвищує зручність роботи з комп'ютерами зі штучним інтелектом. Що стосується часу завантаження моделей AI, то твердотільний накопичувач 4600 скорочує час завантаження на 62% порівняно з продуктивними SSD четвертого покоління, забезпечуючи швидке розгортання LLM та інших робочих навантажень AI. Крім того, твердотільний накопичувач 4600 забезпечує підвищення енергоефективності (МБ/с на Ват) до 107%, як порівняти з продуктивними SSD четвертого покоління, що збільшує час автономної роботи та загальну ефективність системи.



Твердотільний накопичувач 4600 - це другий клієнтський SSD-накопичувач Micron, у якому використовують передову технологію Micron G9 NAND, слідом за вже випущеним твердотільним накопичувачем Micron 2650 NVMe.



«З твердотільним накопичувачем 4600 NVMe користувачі можуть завантажувати великі мовні моделі менш ніж за одну секунду, забезпечуючи роботу на ПК у додатках з інтенсивним використанням даних, особливо в галузі штучного інтелекту», - говорить Прасад Аллурі (Prasad Alluri), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Client Storage у Micron. «Перехід на твердотільні накопичувачі 5-го покоління дає змогу підвищити продуктивність та енергоефективність».



Технологія SSD 5-го покоління буде стрімко розвиватися у 2025 і 2026 роках. Твердотільні накопичувачі 4600 NVMe сумісні з такими передовими платформами, як процесори AMD Ryzen серії 9000 і процесори Intel Core Ultra Desktop і Mobile (Series 2), що забезпечує безперешкодну інтеграцію для OEM-виробників ПК.



«Компанія AMD рада співпраці з перевірки твердотільних накопичувачів Micron 4600 NVMe з нашими новітніми процесорами сімейства Ryzen», - сказав Джо Макрі (Joe Macri), старший віцепрезидент і головний технічний директор підрозділу обчислень і графіки AMD. «Очікується, що твердотільний накопичувач Micron 4600 NVMe забезпечить виняткову продуктивність і найкращий у своєму класі користувацький досвід для найвимогливіших професійних додатків і високошвидкісних ігор».



«Спільна робота з Micron у наших лабораторіях Intel Folsom Open Labs зіграла важливу роль у досягненні сьогоднішнього рубежу сумісності. Твердотільний накопичувач Micron 4600, розроблений для платформ PCIe Gen 5, що має фантастичну продуктивність та енергоефективність, тепер внесено до списку Intel PCL (Platform Component List)», - сказав Тодд Левеллен (Todd Lewellen), віцепрезидент підрозділу Client Ecosystem Group в Intel. «Твердотільні накопичувачі 4600 ідеально підходять для ПК зі штучним інтелектом на базі процесорів Intel Core Ultra, а також для майбутніх платформ».



«Lenovo кваліфікує твердотільні накопичувачі Micron 4600 завдяки їхній найкращій у галузі продуктивності та використанню технології низькотемпературного паяння (LTS) під час збирання модулів SSD», - каже Такаші Сугавара (Takashi Sugawara), директор і головний інженер Lenovo. «Як піонер у галузі технології LTS, Lenovo співпрацює з Micron у прагненні скоротити кількість енергії, споживаної в процесі виробництва SSD».



Твердотільні накопичувачі Micron 4600 NVMe забезпечують приріст продуктивності, як порівняти з SSD 4-го покоління:

Швидкість послідовного читання 14,5 ГБ/с, 107%

Швидкість послідовного запису 12,0 ГБ/с, 71%.

2,1 млн IOPS при випадковому читанні, 83%.

2,1 млн IOPS при випадковому записі, 83%.



Твердотільні накопичувачі Micron 4600 NVMe, створені для підвищення ефективності роботи в галузі штучного інтелекту, наукових досліджень, ігор і створення контенту, демонструють найкращі у своєму класі результати в бенчмарку PCMark 10:

На 38% вище, ніж у продуктивних SSD 4-го покоління.

До 11% краще порівняно з конкурентами 5-го покоління.



Твердотільні накопичувачі 4600 забезпечують винятковий користувацький досвід, як порівняти з попередніми накопичувачами четвертого покоління, у наукових застосунках, медіа та розважальних додатках, а також у низці інших царин застосування, що підтверджено результатами бенчмарка SPECwpc зі збільшення швидкості:

Додатки для ЗМІ та розваг: до 61% швидше

Додатки для енергетичної промисловості: до 59% швидше

Додатки для розробки продуктів: до 45% швидше

Додатки для біологічних наук: до 38% швидше



Ґрунтуючись на попередніх надзахищених функціях, як-от TCG Opal, підписана прошивка та безпечне завантаження, твердотільні накопичувачі 4600 включають новітні передові функції безпеки, як-от протокол безпеки та модель даних (SPDM), обмін об'єктами даних (DOE) та механізм композиції ідентифікаторів пристроїв (DICE), що забезпечують поліпшений захист користувацьких даних.



Твердотільні накопичувачі Micron 4600 NVMe вже доступні для OEM-виробників по всьому світу.

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