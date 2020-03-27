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Aruba Air Pass обеспечит роуминг между мобильными сетями и Wi-Fi

27 марта 2020 г., 12:49
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Aruba Air Pass обеспечит роуминг между мобильными сетями и Wi-Fi

Aruba представила новый сервис роуминга, с помощью которого абоненты сотовой связи смогут автоматически переключаться на Wi-Fi-сети предприятий.

Как отмечается, новый сервис Aruba Air Pass обеспечивает незаметный переход между сотовой сетью и Wi-Fi без ущерба для безопасности или качества обслуживания. В сочетании с технологией Aruba Air Slice, которая повышает эффективность использования радиоресурсов, этот сервис позволяет операторам сотовой связи включать предприятия в свою зону покрытия 5G и обеспечивать автоматическое подключение к Wi-Fi на гигабитных скоростях.

Строительные нормы и правила меняются, все чаще используются энергоэффективные материалы и низкоэмиссионные стекла, а это ослабляет сотовые сигналы в зданиях и значительно снижает эксплуатационные характеристики сети. Чтобы решить проблему с покрытием в здании, клиенты Aruba могут использовать существующую инфраструктуру корпоративной сети Wi-Fi в качестве альтернативы технологии Small Cell (малые соты) или распределенных антенных систем (DAS). Стандарты 5G поддерживают объединение сетей радиодоступа (RAN) 3GPP и Wi-Fi, поэтому международные операторы сотовой связи могут использовать Wi-Fi, чтобы обеспечить сервисы для абонентов 5G в здании и предложить новый класс сетевых корпоративных сервисов, таких как сегментация сети. Это недорогое и эффективное решение поможет ИТ-отделам ускорить внедрение 5G, чтобы значительно повысить производительность и улучшить опыт пользователей на территории предприятия.

Отмечается, что одним из главных элементов технологий в основе Aruba Air Pass является Passpoint - стандарт, созданный альянсом Wi-Fi Alliance, который позволяет мобильным устройствам автоматически проходить аутентификацию в корпоративных сетях Wi-Fi с использованием учетных данных сотовой сети. Passpoint является общепринятым стандартом, поэтому его поддерживают почти все мобильные устройства. С помощью Aruba Air Pass международные операторы сотовой связи смогут расширить зону покрытия почти на 2 млрд квадратных метров, обслуживаемых инфраструктурой с поддержкой внедрения Aruba Air Pass по всему миру.


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