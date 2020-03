Сервис Healthcare Bot от Microsoft помогает в диагностике коронавируса

27 марта 2020 г., 12:25

В условиях пандемии важно не только оказывать медицинскую помощь, но и предоставить информацию, которая поможет людям принимать решения и не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Microsoft помогает справиться с этой задачей, предоставляя свой сервис Healthcare Bot, работающий на технологиях Azure, организациям, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. Бот помогает обследовать пациентов на наличие инфекции и принять решение о лечении.

Например, «Центры по контролю и профилактике заболеваний США» (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) используют бота, который помогает обеспокоенным людям быстро оценить симптомы и риски, предоставляет информацию о COVID-19 и предлагает план действий, включая обращение к врачам или рекомендации для тех, кто остается дома и не нуждается в персональной врачебной помощи.

Сегодня медикам необходимо обследовать пациентов с любыми симптомами простуды и гриппа, выделять всех, кто попадает в группу риска, требующую специализированной медицинской помощи, ресурсы которой ограничены, и тех, кто может самостоятельно позаботиться о себе дома. Этап отбора и является тем «узким местом», которое угрожает разрушить систему здравоохранения, преодолевающую текущий кризис.

Сервис Healthcare Bot от Microsoft – это одно из решений, которое использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы помочь CDC и другим организациям реагировать на запросы, освобождая врачей, медсестер, администраторов и других специалистов системы здравоохранения для оказания критической медицинской помощи тем, кто в ней нуждается.

Healthcare Bot на базе Azure – это масштабируемый, публично доступный облачный сервис, который позволяет организациям быстро создавать и развертывать бот с искусственным интеллектом для сайтов и приложений, где он будет в формате живого общения предоставлять пациентам или широкой аудитории информацию, связанную со здоровьем. Его можно легко настроить в соответствии со сценариями и политиками организации.

Чтобы помочь пользователям и ускорить внедрение ботов против COVID-19, компания Microsoft сделала доступным набор шаблонов, которые можно использовать и модифицировать:

Оценка рисков на основе рекомендаций CDC по COVID-19;

Отбор потенциально заболевших COVID-19 на основе протоколов CDC;

Актуальные ответы на часто задаваемые вопросы по COVID-19;

Мировая статистика COVID-19.

Ряд клиник и медицинских организаций в США уже используют данный бот. Если посчитать по всем клиентам, которые используют свои варианты Microsoft Healthcare Bot, сервис ежедневно обрабатывает более одного миллиона сообщений от людей, которые обеспокоены вирусом COVID-19. И как ожидается, этот объем будет быстро увеличиваться для удовлетворения растущих потребностей. Предполагается, что бот даст ответы и успокоит тех, кто просто перестраховывается или испытывает тревогу без четких указаний. Это спасет жизнь тем, кто действительно больше всего нуждается в медицинской помощи и теперь получит ее быстрее.

