Углеродные точки улучшают эффективность солнечных батарей и светодиодов

27 марта 2020 г., 13:25

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Усилия учёных всего мира, занимающихся усовершенствованием технологий преобразования солнечной энергии в электричество, главным образом нацелены на активный слой солнечных элементов, в котором происходит поглощение энергии излучения. Однако эффективность, себестоимость и долговечность солнечных панелей зависит и от вспомогательных слоёв, отвечающих за транспорт электронов или дырок к соответствующим электродам.

В статье для журнала Advanced Functional Materials международный научный коллектив предложил новый метод создания вспомогательных слоёв для перовскитных солнечных элементов и светодиодов. Суть этого метода состоит в использовании углеродных точек —безопасного для окружающей среды и относительно недорогого материала, который нетрудно изготовить в лаборатории и в промышленных условиях.

Углеродными точками называют наночастицы на углеродной основе диаметром от 2 до 10 нанометров. Их поверхность всегда содержит различные функциональные группы, которые определяют основные свойства этого материала.

Именно в модифицировании поверхности посредством работы с функциональными группами и заключается главное достижение авторов этого исследования. Изменяя соотношение этих групп они смогли получить оптимальные значения рабочих функций электродов и энергетических уровней транспортных слоев, определив конфигурацию с максимальной эффективностью.

Новый подход универсален, он работает для разных типов устройств, благодаря чему впервые углеродные точки удалось применить для улучшения внешней квантовой эффективности светоизлучающих диодов. Они имеют схожую структуру с солнечными элементами, но процесс идёт в обратном направлении: электроны и дырки внедряются в активный слой, где образуют пары и рекомбинируют с испусканием света.

В обоих случаях ученым удалось добиться значительного роста эффективности за счёт использования транспортных слоев с оптимизированными углеродными точками: для солнечных элементов — почти на 13%, а для светодиодов — в 2,1 — 2,7 раз.

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