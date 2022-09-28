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Кількість потужних DDoS-атак у другому кварталі зросла втричі

28 сентября 2022 г., 15:35
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Кількість потужних DDoS-атак у другому кварталі зросла втричі

Imperva, один з лідерів у галузі комплексної цифрової безпеки, представила звіт, з якого випливає, що сучасні DDoS-атаки досягають нових висот з погляду швидкості, частоти та складності. Так у другому кварталі компанія виявила та протистояла рекордним DDoS-атакам, які підтримували надзвичайно високу швидкість протягом кількох годин, а не лише хвилин. Кількість великих DDoS-атак (понад 500 ГБіт/с) зросла на 287%.

Використовуючи HTTP-конвеєрну обробку та мультиплексування, кіберзлочинці змінюють правила гри за допомогою більш витончених атак, які регулярно б'ють рекорди та зберігають високу швидкість протягом більш тривалого часу. Для протидії таким атакам потрібне рішення, яке зупиняє DDoS-атаки за лічені секунди. Ось деякі з важливих висновків звіту:

  • Imperva виявила DDoS-атаку зі швидкістю 10 Мбіт/с, в якій використовувалося всього 12 тис. IP-адрес, і запобігла рекордній кількості запитів – 25,3 млрд запитів зі швидкістю 3,9 Мбіт/с під час однієї атаки;
  • У другому кварталі почастішали повторні атаки: 91% DDoS-атак на мережевому рівні повторюються протягом 24 годин;
  • 55% веб-сайтів, які постраждали від DDoS-атак сьомого рівня, зазнали повторної атаки;
  • Хактивісти використовують DDoS-атаки для порушення роботи урядових сайтів в Україні, Росії та Ізраїлі;
  • Галузі, найбільш схильні до DDoS-атак: фінансові послуги, право та державне управління, обчислювальна техніка та ІТ.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

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