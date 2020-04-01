Apple приобрела популярное погодное приложение Dark Sky

1 апреля 2020 г., 9:35

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Как стало известно, компания Apple приобрела Dark Sky, популярное приложение прогноза погоды. Сумма сделки не сообщается.



Dark Sky стало доступно для пользователей семь лет назад и уже получило награду Apple Editors Choice за дизайн и систему оповещения, предупреждающего пользователей о приближении дождя.



«Мы всегда стремились к тому, чтобы предоставить наилучшую информацию о погоде, помочь как можно большему числу людей не намокнуть под дождем. И все это соблюдая строгую конфиденциальность пользователей», - говорится в пресс-релизе Dark Sky - «Нет лучшего места для достижения этих целей, чем Apple. Мы очень рады, что сможем предложить свои услуги более широкой аудитории с гораздо большим воздействием, чем это было ранее».



По информации CNBC, редставитель Apple подтвердил сделку, но отказался от дальнейших комментариев.



Dark Sky заявила, что в настоящее время не будет никаких изменений в приложении для iOS, которое будет стоить $3,99. Однако для пользователей устройств на Android сервис проработает лишь до 1 июля, а затем будет отключен.



Также сообщается, что API Dark Sky, который позволяет другим приложениям использовать данные сервиса о погоде, больше не будет принимать новые регистрации и в следующем году будет свернут.

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