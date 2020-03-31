OPPO аносировала в Украине смартфоны Reno3

31 марта 2020 г., 17:26

После успешного запуска в 2019 году в Китае смартфонов серии Reno3 торговая марка OPPO представила их в Украине. Новинка базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 765G, поэтому поддерживает технологию 5G. А в соответствии с требованиями украинского рынка модель будет поддерживать 4G.

Среди особенностей Reno3 отмечается наличие в смартфоне 44 Мп фронтальной камеры на OLED-панели. В ней имеется функция АІ-бьютификации.



Что же касается основной камеры Reno3 Pro, то в ней реализованы пятикратный гибридный оптический зум и максимальный двадцатикратный цифровой зум. В целом же она включает четыре модуля с основным на 48 Мп. Сообщается, что эта камера поддерживает режимы AI Ultra Night Mode и Ultra Dark Mode для съемки в условиях недостаточного освещения.

Заявлено, что онлайн-презентация смартфонов Reno3 состоится 2 апреля в 12:00 на YouTube-странице OPPO Ukraine.

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