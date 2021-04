22 апреля 2021 г., 12:22



Tweet

Компания Apple представила AirTag - небольшой и элегантный аксессуар, который помогает отслеживать и находить наиболее важные вещи с помощью приложения Apple Find My. Независимо от того, прикреплен ли он к сумке, ключам, рюкзаку или другим предметам, AirTag подключается к обширной глобальной сети Find My и может помочь найти потерянный предмет, сохраняя при этом конфиденциальность и анонимность данных о местоположении с помощью сквозного шифрования.



AirTag можно будет приобрести в по цене за одно устройство 29 долл. или упаковку из четырех - за 99 долл., начиная с 30 апреля.



«Мы рады представить эту невероятную новую возможность пользователям iPhone с введением AirTag, чтобы помочь им отслеживать и находить важные вещи в их жизни», - заявил Кайанн Дранс, вице-президент Apple. международного маркетинга продуктов iPhone. «Благодаря своему дизайну, встроенным функциям конфиденциальности и безопасности AirTag предоставит клиентам еще один способ использовать мощь экосистемы Apple и повысить универсальность iPhone».



Precision Finding дает пользователям точное расстояние и направление к их AirTag, указывая путь с помощью комбинации звука, тактильных ощущений и визуальной обратной связи.

Легкий дизайн с волшебной настройкой



AirTag изготовлен из полированной нержавеющей стали с точным травлением и имеет степень защиты IP67 от воды и пыли. Встроенный динамик воспроизводит звуки, помогая определить местонахождение AirTag, а съемная крышка даст возможность пользователям легко заменять аккумулятор. AirTag предлагает те же возможности простой настройки, что и AirPods — нужно просто поднести устройство к iPhone, и оно подключится. Пользователи могут назначить элементу AirTag имя по умолчанию, например «Ключи» или «Куртка», или указать собственное имя по своему выбору.



Клиенты могут персонализировать AirTag с помощью бесплатной гравировки, включая текст и выбор из 31 смайлика, при покупке на сайте apple.com или в приложении Apple Store. Пользователи могут легко поместить AirTag в сумку или карман самостоятельно или использовать широкий спектр аксессуаров AirTag, разработанных Apple, в том числе полиуретановую петлю, которая одновременно легка и долговечна, а также кожаную петлю и кожаный брелок для ключей из дубленой кожи.



Каждый AirTag оснащен разработанным Apple чипом U1, использующим сверхширокополосную технологию, что обеспечивает точное определение местоположения. По мере движения пользователя Precision Finding объединяет входные данные с камеры, ARKit, акселерометра и гироскопа, а затем направляет его в AirTag, используя комбинацию звука, тактильных ощущений и визуальной обратной связи.



Сеть Find My приближается к миллиарду устройств Apple и может обнаруживать сигналы Bluetooth от потерянного AirTag и передавать местоположение своему владельцу в фоновом режиме, анонимно и конфиденциально.



Пользователи также могут перевести AirTag в режим пропажи и получать уведомления, когда он находится в пределах досягаемости или был обнаружен обширной сетью Find My. Если кто-то найдет потерянный AirTag, он может активировать его с помощью своего iPhone или любого устройства с поддержкой NFC и перейти на веб-сайт, на котором будет отображен контактный номер телефона владельца.



AirTag включает поддержку специальных возможностей, встроенных в iOS. Например, функция точного поиска с помощью VoiceOver может направлять слепых или слабовидящих пользователей к AirTag с помощью таких указаний, как «AirTag находится на расстоянии 9 футов слева от вас».



AirTag разработан с нуля для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных о местоположении. Никакие данные о местоположении или история местоположений физически не хранятся в AirTag. Связь с сетью Find My является сквозным шифрованием, поэтому только владелец устройства имеет доступ к данным о его местоположении, и никто, включая Apple, не знает личности или местоположения любого устройства, которое помогло его найти.



По заверению производителя, AirTag также впервые в отрасли разработан с набором проактивных функций, препятствующих нежелательному отслеживанию. Идентификаторы сигнала Bluetooth, передаваемые AirTag, часто меняются, чтобы предотвратить нежелательное отслеживание местоположения.



AirTag и Hermès



Apple и Hermès представляют AirTag Hermès с элегантным ассортиментом кожаных аксессуаров ручной работы, включая подвеску на сумку, брелок для ключей, дорожную бирку и багажную бирку. Аксессуары Hermès будут продаваться с индивидуальной гравировкой AirTag на основе знаменитой подписи бренда Clou de Selle.



AirTag Hermès предлагает элегантный ассортимент кожаных аксессуаров ручной работы, в том числе подвеску на сумку, брелок для ключей, дорожную бирку и багажную бирку - все они будут продаваться с выгравированной на заказ биркой AirTag, основанной на знаменитой подписи бренда Clou de Selle.

Программа поиска аксессуаров в сети



Сторонние продукты и аксессуары также могут добавить поддержку поиска с помощью новой программы аксессуаров Find My network. С помощью программы производители устройств и продуктов теперь могут встраивать возможности поиска прямо в свои продукты, используя расширенную сеть Find My со встроенной бескомпромиссной конфиденциальностью, позволяющую клиентам использовать приложение Find My для поиска других важных элементов своей жизни. Подробности о программе можно найти на mfi.apple.com.



Благодаря вспомогательной программе Find My network обширная и безопасная сеть Find My теперь помогает пользователям находить и отслеживать еще более важные элементы в их жизни с помощью вкладки Items в приложении Find My.

Стремление к окружающей среде



Сегодня Apple имеет нулевой уровень выбросов углерода для глобальных корпоративных операций, а к 2030 году планирует добиться нулевого воздействия на климат во всем бизнесе, включая производственные цепочки поставок и все жизненные циклы продуктов. Это означает, что каждое проданное устройство Apple - от сбора материалов, производства компонентов, сборки, транспортировки, использования потребителями, зарядки до вторичной переработки и рекуперации материалов - будет на 100% углеродно-нейтральным. AirTag будет использовать на 100% переработанное олово в припое основной материнской платы, не содержит вредных веществ и обладает высокой энергоэффективностью, а также использует древесное волокно в упаковке, которая перерабатывается или поступает из лесов, находящихся в ответственном ведении хозяйства.

