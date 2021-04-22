Store для Windows 10 станет удобнее для пользователей и разработчиков

22 апреля 2021 г., 11:45

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Microsoft работает над совершенно новой версией давно не обновлявшегося, медленного и неинтуитивного приложения Store для Windows 10. По данным из компетентных источников, новый Store является частью более масштабных усилий, призванных сделать его более открытым и удобным как для конечных пользователей, так и для разработчиков.

Модернизация Store — макеты, дизайн WinUI, иконография и плавная анимация — будет выдержана в том же ключе, что и остальной части Windows с обновлением Sun Valley, которое, как ожидается, будет выпущено к концу этого года.

Store останется приложением UWP, оно будет ежемесячно обновляться, а также обеспечит более стабильную загрузку и установку больших приложений и игр.

По имеющимся сведениям, Store предложит разработчикам три главные новые возможности:

Приложения Win32 можно будет отправлять в Store в исходном виде (.EXE или .MSI). Размещать приложения разработчики смогут на своём хостинге, а распространять обновления — через собственную сеть доставки контента (CDN). Будет разрешено использовать сторонние коммерческие платформы в приложениях, не платя владельцу магазина ни копейки — впервые в отрасли!

Эти изменения должны позиционировать Store как открытую платформу, помогающую пользователям находить лучшие приложения для Windows, включая такие, как Google Chrome или Adobe Creative Cloud, которым в прошлом отказывалось из-за использования ими собственных систем автообновлений или встроенных покупок.

Microsoft наконец-то добавит в Store многие из своих собственных приложений, включая Teams, Office, Edge и даже Visual Studio. Этот шаг должен сигнализировать конечным пользователям и разработчикам, что компания серьезно относится к новой платформе Store, считая её важной частью экосистемы Windows.

О планах по созданию нового Store скорее всего будет объявлено на Build 2021. Вскоре после этого выйдет публичная предварительная версия, сам же релиз, вероятно, состоится синхронно с Sun Valley.

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