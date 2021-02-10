Apple остается крупнейшим потребителем полупроводников

10 февраля 2021 г., 11:05

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Почти 450 млрд долл. (+7,3% «YoY») было потрачено компаниями в 2020 г. на различные полупроводниковые изделия, — сообщает Gartner. Общие расходы десяти крупнейших потребителей выросли в 2020 г. на 10%, позволив за год расширить подконтрольную долю с 40,9 до 42%.

Среди ключевых факторов, позитивно отразившихся на уровне потребления чипов в 2020 г., называются пандемия и политический конфликт между США и Китаем. В первом случае существенно возрос спрос на мобильные компьютеры, игровые консоли, а также увеличились инвестиции в облачные ЦОД. Санкции США, в свою очередь, заметно ударили по объемам закупок Huawei, однако образовавшийся вакуум был оперативно заполнен другими китайскими производителями.

Потратив не менее 11,9% от общего объема, крупнейшим потребителем чипов осталась Apple. Удержаться на верхней строке рейтинга помогли успешные продажи AirPods, высокий спрос на компьютеры Mac и планшеты. Увеличив расходы предыдущего года на 20,4%, второе место сохранила Samsung Electronics. Высокая динамика стала следствием ослабления конкуренции с Huawei и высоким спросом на корпоративные твердотельные накопители. Среди представителей Тор-10 лучший рост (+26%) продемонстрировала Xiaomi, сумевшая извлечь максимальную выгоду из провала Huawei.

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