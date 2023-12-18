Apple оснастить iPad і MacBook OLED-дисплеями вже наступного року?

18 декабря 2023 г., 9:35

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Як повідомляє Nikkei Asia, Apple Inc. працює над новими iPad і MacBook, які будуть оснащені технологією OLED-дисплеїв.



Крім того, прогнозується, що найближчим часом буде створено складаний iPad. Цей перспективний пристрій, ймовірно, також включатиме технологію OLED, яка вже використовується компаніями Samsung Electronics і Google у складаних телефонах.



У OLED-екранах лише один шар пікселів, що самопідсвічуються тому вони можуть бути тоншими, ніж їхні світлодіодні аналоги, та споживають менше енергії.



Завдяки своїй енергоефективності та компактності ця технологія особливо добре підходить для використання в мобільних пристроях. Apple оснащує OLED-екранами свої iPhone з 2020 року.



За даними Nikkei Asia, Apple планує поставляти високорівневі iPad з OLED-дисплеями наступного року.



Раніше агенство Bloomberg повідомляло, що iPad Pro наступного року стане першим великим редизайном серії планшетів з 2018 р. Очікується, що пристрій буде оснащений процесором з новітньої серії чіпів M3, яка базується на технології 3 нм.



Кажуть, що виробник iPhone також розробляє OLED-версію MacBook. Очікується, що ноутбук надійде у виробництво вже у другій половині 2025 року.

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