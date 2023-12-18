«Київстар» відновлює доступ до послуг M2M та відправки SMS

18 декабря 2023 г., 10:35

Як повідомляє «Київстар», станом на 17 грудня клієнтам оператора доступні послуги голосового зв'язку в тому числі в роумінгу, мобільна передача даних, послуга «Домашнього інтернету».

Також відновлено роботу послуг VPN і розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів. Якнайшвидше компанія планує включити послугу SMS.

У «Київстар», зазначають, що відновлення роботи послуг відбувається поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів. У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю «Домашнього Інтернету».

Компанія залучила весь наявний персонал, в т.ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги. Також на період стабілізаційних заходів, послуга мобільної передачі даних може працювати зі зниженою швидкістю.

UPD: Станом на 11.00 18 грудня 2023 р. «Київстар» відновив доступ до послуг SMS, в тому числі – в міжнародному роумінгу.

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