 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Київстар» відновлює доступ до послуг M2M та відправки SMS

18 декабря 2023 г., 10:35

Як повідомляє «Київстар», станом на 17 грудня клієнтам оператора доступні послуги голосового зв'язку в тому числі в роумінгу, мобільна передача даних, послуга «Домашнього інтернету».

Також відновлено роботу послуг VPN і розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів. Якнайшвидше компанія планує включити послугу SMS.

У «Київстар», зазначають, що відновлення роботи послуг відбувається поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів. У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю «Домашнього Інтернету».

Компанія залучила весь наявний персонал, в т.ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги. Також на період стабілізаційних заходів, послуга мобільної передачі даних може працювати зі зниженою швидкістю.

UPD: Станом на 11.00 18 грудня 2023 р. «Київстар» відновив доступ до послуг SMS, в тому числі – в міжнародному роумінгу.  

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  