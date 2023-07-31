Анонсовані модульні ноутбуки Framework для бізнесу

31 июля 2023 г., 17:35

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За повідомленням компанії Framework, модульні ноутбуки, що випускаються нею, будуть також пропонуватися в конфігурації, оптимізованої для ділової сфери. Для цього запускається портал Framework for Business, де виділена для цього проєкту команда розробників виробника буде знайомити зі своїми рішеннями.



У рамках участі у виставці LTX Expo, яка проходила у Ванкувері з 29 по 30 липня, компанія Framework зробила заяву про хід підготовки до виведення на ринок моделі Framework 16. За словами представників компанії, очікувалося, що попередні замовлення на перші п'ять партій будуть зібрані в протягом кількох місяців. Але реальність перевершила всі очікування, оскільки замовлення на всі заплановані до виробництва пристрої були зроблені протягом 12 годин з моменту оголошення. Очікується, що постачання цих систем буде виконано протягом першого кварталу 2024 р. При цьому AMD зарезервувала необхідну кількість відеоадаптерів Radeon RX 7700S, які можуть встановлюватися у відсік розширення та обійдуться у $400.



Нагадаємо, що приймання попередніх замовлень на ноутбук Framework 16 розпочався 18 липня. Стандартна конфігурація за $1300 передбачала процесор AMD Ryzen 7 7840HS, який при доплаті $200 можна було замінити на Ryzen 9 7940HS. Додавання 16 ГБ пам'яті коштує $80, а встановлення додаткового SSD Western Digital SN770 на 1 ТБ — ще $99.



У цьому ноутбуці використовується РК-панель BOE з роздільною здатністю 2560x1600, колірною гамою 100% DCI-P3, змінною частотою оновлення до 165 Гц, коефіцієнтом контрастності 1500:1 і максимальною яскравістю 500 нит.



Ноутбук включений в корпус з магнієвого металу з механічно обробленими алюмінієвими деталями. Товщина стандартної конфігурації становить менш як 18 мм, а товщина версії із незалежним дисплеєм не перевищить 21 мм. Корпус складається з нижньої кришки з магнієвого сплаву та верхньої кришки з алюмінію з обробкою на ЧПУ. Обидві частини виробляються компанією Framework у партнерстві з Catcher Technology, одним із провідних виробників корпусів.



За повідомленням Framework, для індивідуальної розробки акумулятора компанія співпрацювала з ATL. У ній використовується архітектура 4S1P і є чотири літій-іонні модулі, що дозволило досягти загальної місткості 85 Вт * год. Щодо її терміну служби, то, за повідомленням виробника, вона зберігає 80% своєї вихідної місткості після 1000 циклів заряду-розряду.

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