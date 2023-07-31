KPMG та Microsoft розширюють альянс

31 июля 2023 г., 16:35

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KPMG та Microsoft офіційно оголосили про значне розширення своїх глобальних відносин та «укладання історичної угоди».

Як підкреслюється альянс має на меті змінити професійні послуги у низці важливих для бізнесу сфер, включно із сучасним робочим місцем, інформаційною безпекою та безпечною IT-розробкою. А також з рішеннями на основі штучного інтелекту для клієнтів, різних галузей та суспільства загалом.

Співпраця передбачає багатомільярдні інвестиції KPMG у хмарні сервіси та штучний інтелект від Microsoft упродовж наступних п’яти років. Як наголошується, це допоможе розкрити можливості зростання KPMG на суму понад 12 млрд дол.

У заяві йдеться про те, що можливості хмари Microsoft та Azure OpenAI Service дозволять 265 000 працівникам KPMG по всьому світу розкривати свій творчий потенціал, забезпечувати швидший аналіз даних та приділяти більше часу стратегічним консультаціям. Це дозволить KPMG допомагати замовникам, у тому числі понад 2 500 спільним клієнтам двох компаній, йти в ногу з плинними змінами у сфері штучного інтелекту та вирішувати надскладні бізнес-завдання.

«Поновлення та зміцнення наших стосунків з Microsoft допоможе використати переваги нашої мультидисциплінарної моделі. Це дозволить нашим працівникам завжди мати необхідний досвід, навички та інструменти для подолання викликів і надання найкращих професійних консультацій клієнтам. Це також допоможе зробити KPMG більш гнучкою та стійкою компанією, яка залишається цікавим і захоплюючим місцем роботи. Розширення нашого глобального альянсу ґрунтується на об'єднанні зусиль двох організацій світового рівня, які поділяють спільні цінності та працюють разом над відповідальним використанням передових хмарних технологій та технологій штучного інтелекту. KPMG дивиться в майбутнє, і ми віримо, що штучний інтелект є ключовим фактором для забезпечення сталого зростання, що дозволить побудувати краще майбутнє для наших працівників, клієнтів і суспільства», заявив Білл Томас (Bill Thomas), глобальний голова та виконавчий директор KPMG International.

Наголошується, що як партнер Microsoft, KPMG одна з перших отримує доступ до нових технологій та зможе випробувати технології Microsoft 365 Copilot та Azure OpenAI Service на вибраних бізнес-групах. Це повинно дозволить експертам KPMG поєднати можливості інструментів Microsoft зі своїм досвідом, знаннями та галузевою експертизою, щоб покращити взаємодію з клієнтами та прискорити розробку цифрових рішень.

«У нас є реальна можливість застосувати наступне покоління штучного інтелекту, щоб допомогти трансформувати кожну галузь, зокрема професійні послуги. Наше розширене партнерство з KPMG поєднає інновації штучного інтелекту Microsoft Cloud з досвідом KPMG у сфері оподаткування, аудиту та консультування, що розширить можливості для співробітників і надасть доступ до нової інформації нашим клієнтам», відмітив Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральний директор Microsoft.

Як передає Reuters, компанія KPMG має намір інвестувати 2 млрд дол. у штучний інтелект і хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft.

«Відповідно до глобальної стратегії KPMG в Україні активно розвиває альянс з Microsoft на локальному рівні та допомагає клієнтам спланувати розвиток інформаційних технологій та діджіталізувати бізнес на основі передових інструментів Microsoft, отримати максимальні переваги від використання сучасних технологій та підвищити захищеність бізнесу», резюмував Олексій Янковський, партнер, керівник практики з надання консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій і кібербезпеки KPMG в Україні.

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