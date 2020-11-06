AMD выпустила десктопные процессоры Ryzen 5000-й серии

6 ноября 2020 г., 11:05

Компания AMD объявила о выпуске новых процессоров для настольных ПК AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Для них заявлен прирост производительности в играх до 26% по сравнению с чипами предыдущего поколения.

Сообщается, что процессоры для настольных ПК AMD Ryzen 5000-й серии можно приобрести в крупных розничных магазинах по цене от $299.

Отметим, что материнские платы AMD 500-й серии уже сегодня готовы к работе с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии для настольных ПК благодаря простому обновлению BIOS. Такая широкая экосистемная поддержка включает в себя более 100 материнских плат AMD 500-й серии от всех основных партнеров-производителей. Поддержка материнских плат AMD 400-й серии станет доступной уже в январе 2021 года.

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