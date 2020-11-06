ByteDance, разработчика TikTok, оценили в 180 млрд долл.

6 ноября 2020 г., 10:25

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Как сообщает Reuters, компания ByteDance, владеющая TikTok, ведет предварительные переговоры о привлечении нового раунда финансирования, по результатам которого ее оценка может достичь 180 млрд долл.



ByteDance обсуждает в закрытом формате обсуждает проведение этого раунда с уже существующими инвесторами, включая Sequoia Capital и General Atlantic, с целью привлечь около 2 млрд долл.



Один из источников Reuters сообщил, что это не будет раундом перед IPO, поскольку ByteDance еще не решил, следует ли получить отдельный публичный листинг для Douyin, китайской версии TikTok, или проводить объединенное размещение.



General Atlantic от комментариев отказалась. ByteDance и Sequoia Capital не сразу ответили на запросы о комментариях.



Вашингтон оказывал сильное давление на китайскую компанию, чтобы она продала американским компаниям свое гиперпопулярное приложение для коротких видео. Госдеп считает, что TikTok представляет собой проблему для национальной безопасности, поскольку личные данные 100 миллионов американцев, использующих приложение, могут оказаться в распоряжении правительства Китая.



В настоящее время ведутся переговоры о заключении предварительной сделки с Walmart и Oracle о приобретении доли в новой компании, которая будет отвечать за бизнесTikTok в США.



Стоимость китайской компании за последние два года увеличилась более чем вдвое. Последний раунд финансирования ByteDance проведенный в 2018 г. позволил оценить ее в 78 млрд долл. Весной этого года году оценка была на уровне 140 млрд долл.

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