AMD намерена купить Xilinx за 30 млрд долл.?

9 октября 2020 г., 17:35

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Компания AMD ведет переговоры о приобретении Xilinx и очень близка к заключению сделки, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Стоит отметить, что это издание, как правило, редко ошибается в своих прогнозах, когда речь заходит о поглощениях и слияниях.



Как сообщается, речь идет о сумме около 30 млрд долл. Вероятнее всего львиная доля будет выплачена акциями покупателя. Капитализация AMD находится на уровне в 100 млрд долл. Кстати, акции компании за год выросли на 89%.



Компания Xilinx, основанная в 1984 г. занимается разработкой чипов программируемой логики FPGA и является лидером в этом сегменте, занимая долю в 51%. По итогам прошлого года ее оборот составил 3,06 млрд долл. при размере прибыли в 793 млн долл.



Необходимо напомнить, что пять лет назад компания Intel приобрела за 16,7 млрд долл. компанию Altera, второго по размеру на тот момент производителя FPGA на глобальном рынке.

Некоторые наблюдатели восприняли информацию о готовящейся сделке весьма скептично. И главная причина, финансовое состояние AMD, которая лишь недавно начала выходить в прибыль, а до этого много лет накапливала долг, показывая каждый квартал заметный минус.

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