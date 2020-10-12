Nutanix представила платформу Era 2.0 для управления данными в гибридных и мультиоблачных средах

12 октября 2020 г., 9:35

0

Tweet

Компания Nutanix выпустила платформенно-независимое решение для управления базами данных в облаке.



Как отмечается, решение для управление базами данных расширено на облака и кластеры, чтобы упростить операции, обеспечить масштабирование и сократить затраты для ИТ-команд, работающих с базами данных.



Кроме того, Nutanix объявила о расширенной поддержке Postgres и SAP HANA, а также о совместном решении на базе Era 2.0 с ведущей технологической компанией HCL.



Подчеркивается, что Era 2.0 - решение для предоставления базы данных как услуги (DBaaS), которое обеспечивает простоту управления одним щелчком мыши, упрощение операций с базами данных и управления их жизненным циклом. Оно позволяет одновременно работать с несколькими базами данных и поддерживает решения Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL и MariaDB, а также Postgres и SAP HANA.



«Компании ищут технологические решения для поддержки гибридной и мультиоблачнной стратегии, и хотя некоторые поставщики предлагают переносимость приложений, мы не видели на рынке прорывных технологий для управления мультиоблачными базами данных, — заявил Бала Кучибхотла, старший вице-президент и генеральный директор направления «Nutanix Era, базы данных и критически важные приложения» в компании. — Nutanix Era реализует наше видение, чтобы предоставить независимое от облачной платформы решение для управления несколькими базами данных, позволяющее по-настоящему раскрыть потенциал гибридных и мультиоблачных технологий».



Era упрощает управление базами данных, сочетая масштабируемость и производительность ПО Nutanix HCI с гибкостью облачных сервисов баз данных. Вместе с ним Nutanix предлагает целый ряд возможностей.



Nutanix Era 2.0 позволяет клиентам использовать сервисы баз данных и управлять ими в нескольких облаках с помощью единых инструментов, стандартов и политик безопасности, предоставляя выбор подходящего облака для каждой базы данных, чтобы повысить гибкость и минимизировать затраты. Era 2.0 также упрощает эксплуатацию баз в распределенных кластерах и центрах обработки данных, обеспечивая масштабирование и выделение ресурсов, клонирование и обновление одним щелчком мыши. Кроме упрощения работы и минимизации затрат за счет беспрепятственной переносимости данных между облаками, Era 2.0 также предлагает новые сценарии использования. Среди них: использование публичного облака для увеличения емкости, реализация процессов разработки/тестирования, управление копиями и удаленная оптимизация производительности баз данных.



Возможности Era расширены для поддержки одной из ведущих реляционных баз данных SAP HANA. Благодаря этому клиенты смогут управлять развертыванием SAP HANA одним щелчком мыши. Nutanix была первой HCI-платформой, сертифицированной для масштабирования SAP HANA, также для нее недавно была сертифицирована поддержка горизонтального масштабирования, что упростило самые сложные развертывания бизнес-приложений и решений для хранилищ данных SAP на SAP HANA.



Nutanix объявила о расширенной круглосуточной поддержки Postgres, которая позволит клиентам осуществлять критически важные развертывания. В отличие от предложений конкурентов, она включает в себя сквозную поддержку ядра базы данных Postgres в дополнение к поддержке инфраструктурной платформы и сервисов Era. Все эти услуги предоставляются командой Nutanix, что приводит к более быстрому разрешению проблем.



Для клиентов, которым требуется полностью готовое решение, Nutanix в партнерстве с HCL создала совместное предложение SKALE DB на на основе Era 2.0. Оно позволяет предприятиям обновить инструменты работы с данными с помощью безопасного и масштабируемого предложения «База данных как услуга» (DBaaS).



«С разрастанием количества данных, управление базами данных стало более сложным, чем когда-либо прежде. Организации любого размера ищут решения для упрощения операций с базами данных: от первоначального развертывания до оперативного управления и обслуживания, — сказал Майк Леоне, старший аналитик ESG. — Era 2.0 предоставляет независимое от облачного провайдера решение, которое может упростить операции с базами данных и помочь клиентам раскрыть ценность мобильности данных».



Era 2.0 и SKALE DB уже доступны для заказчиков.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!