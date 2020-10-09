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Решение Lenovo ThinkAgile MX упростит развертывание сервисов Azure

9 октября 2020 г., 17:05

Компания Lenovo Data Center Group совместно с Microsoft анонсировали комплексное решение Azure Stack HCI на базе новых программно-аппаратных систем ThinkAgile MX.

Как отмечается, представленное решение упрощает развертывание и масштабирование сервисов Azure, а также управление ими в рамках всей гиперконвергентной инфраструктуры — от периферийных устройств до центра обработки данных и облака.

Кроме того, Lenovo планирует применять для Azure Stack HCI и Azure Stack Hub модель оплаты на основе потребления (платежи постфактум за фактически использованные ресурсы).

Системы ThinkAgile MX оснащены унифицированной консолью управления жизненным циклом, которая упрощает выполнение задач, связанных с модернизацией и масштабированием локальной инфраструктуры — от периферийных устройств до облака.

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