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Amazon Web Services звільняє сотні співробітників

3 апреля 2024 г., 17:38

Як повідомляє The Information, компанія Amazon Web Services звільнила кілька сотень співробітників у своєму підрозділі, який працює над технологіями для роздрібних магазинів. І ще кілька сотень фахівців було скорочено у відділах продажів, маркетингу та глобальних послуг.

Штат AWS зараз налічує більше 60 000 співробітників.

Згідно з повідомленням, скорочення у відділі продажів, маркетингу та глобальних послуг Amazon Web Services, швидше за все, є частиною широкої реорганізації під керівництвом директора з продажів Метта Гармана (Matt Garman).

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